Ideas DIY de Kpop Demon Hunters: cómo hacer un chaleco de los Saja Boys en pocos pasos

Si quieres recrear el look de los Saja Boys sin gastar demasiado en un disfraz, puedes transformar una prenda que ya tengas en casa en un chaleco inspirado en el vestuario de Jinu. Con una túnica negra, algunos cordones, cadenas y materiales fáciles de conseguir puedes conseguir un resultado llamativo para una fiesta temática, cosplay o simplemente para llevar el estilo de KPop Demon Hunters.

Así puedes transformar una prenda básica en un chaleco de los Saja Boys

La clave está en reutilizar una túnica, bata larga o kimono como base y añadir poco a poco los detalles que le dan personalidad al atuendo. No necesitas que quede idéntico al original: puedes adaptar los materiales y colores para conseguir una versión sencilla que conserve la esencia del vestuario.

Materiales necesarios

Una túnica negra, bata larga o kimono que ya no utilices.

Cordón o cola de ratón rojo.

Cartón delgado.

Silicón caliente o pegamento para tela.

Cadenas decorativas o pita.

Tijeras.

Hilo, aguja y otros elementos básicos de costura.