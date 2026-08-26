Ideas DIY de Kpop Demon Hunters: cómo hacer un chaleco de los Saja Boys en pocos pasos
No necesitas comprar un disfraz completo para verte como parte de los Saja Boys. Este DIY convierte una prenda básica en un chaleco inspirado en el estilo de Jinu y el resultado queda mucho más cool de lo que imaginas
Si quieres recrear el look de los Saja Boys sin gastar demasiado en un disfraz, puedes transformar una prenda que ya tengas en casa en un chaleco inspirado en el vestuario de Jinu. Con una túnica negra, algunos cordones, cadenas y materiales fáciles de conseguir puedes conseguir un resultado llamativo para una fiesta temática, cosplay o simplemente para llevar el estilo de KPop Demon Hunters.
Así puedes transformar una prenda básica en un chaleco de los Saja Boys
La clave está en reutilizar una túnica, bata larga o kimono como base y añadir poco a poco los detalles que le dan personalidad al atuendo. No necesitas que quede idéntico al original: puedes adaptar los materiales y colores para conseguir una versión sencilla que conserve la esencia del vestuario.
Materiales necesarios
- Una túnica negra, bata larga o kimono que ya no utilices.
- Cordón o cola de ratón rojo.
- Cartón delgado.
- Silicón caliente o pegamento para tela.
- Cadenas decorativas o pita.
- Tijeras.
- Hilo, aguja y otros elementos básicos de costura.
- Prepara la prenda base. Comienza con la túnica o bata negra y decide qué tan largo quieres que sea el chaleco. Puedes recortar la parte inferior y ajustar los bordes para conseguir una prenda abierta al frente que recuerde al vestuario tradicional que inspira el look de Jinu.
- Dale estructura al torso. Si la tela es demasiado delgada o quieres que algunos elementos mantengan mejor su forma, coloca cartón delgado entre las capas de tela en la zona del torso. Esto ayudará a crear una estructura más firme para los adornos.
- Añade los detalles rojos. Utiliza el cordón rojo para marcar los bordes y la abertura frontal. Puedes pegarlo con silicón caliente o coserlo directamente a la tela. Este contraste ayudará a que el chaleco tenga un aspecto más parecido al vestuario de los Saja Boys.
- Coloca las cadenas. Las cadenas son uno de los detalles que pueden hacer que la prenda destaque. Distribúyelas por los costados o la parte frontal y asegúralas con hilo resistente o pequeñas secciones de pita. Procura que queden bien sujetas antes de utilizar el chaleco.
- Dale el acabado de los Saja Boys. Para terminar, puedes modificar ligeramente los bordes inferiores o añadir pequeñas zonas deshilachadas si buscas un aspecto más desgastado y demoníaco. También puedes incorporar otros detalles decorativos que encuentres en casa para personalizar el resultado.