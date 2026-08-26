Escuchar que el suelo ‘cruje’ solo en ciertas zonas al pisar: qué significa y por qué es importante actuar de inmediato
Antes de ignorarlo como un simple ruido, descubre qué puede estar pasando debajo de tus pies
Si cada vez que caminas por determinadas partes de la casa escuchas un “crac” o crujido bajo tus pies, no necesariamente significa que el suelo esté a punto de romperse. En muchos casos, el sonido aparece porque algunas piezas se mueven ligeramente, rozan entre sí o han perdido parte del apoyo que tenían debajo. Sin embargo, cuando el ruido está concentrado siempre en los mismos puntos, conviene prestar atención y revisar qué está ocurriendo.
¿Por qué el suelo cruje justo en algunas zonas?
Que el sonido aparezca únicamente al pisar determinados lugares del suelo puede tener varias causas, desde pequeños desniveles hasta problemas relacionados con la humedad. De acuerdo con ForestPanels, identificar qué hay debajo del revestimiento puede ayudar a saber si se trata de una molestia menor o de algo que requiere una revisión profesional.
- Falta de nivelación o pequeños desniveles. Si el subsuelo no está completamente nivelado, pueden quedar pequeños espacios sin suficiente apoyo debajo de algunas piezas. Al caminar, estas se flexionan ligeramente y producen el característico crujido.
- Cambios de humedad y temperatura. La madera y algunos pisos laminados pueden expandirse y contraerse cuando cambian las condiciones ambientales. Si no cuentan con suficiente espacio para hacerlo, las piezas pueden rozar entre sí o contra otros elementos y generar sonidos al caminar.
- Fijaciones que se han aflojado. Con el paso del tiempo, clavos, tornillos o sistemas de unión pueden perder firmeza. Cuando una tabla o pieza tiene un poco de movimiento, la presión de cada pisada puede hacer que roce con la estructura que se encuentra debajo.
- Problemas en el subsuelo o las viguetas. En algunos casos, el crujido puede estar relacionado con una separación entre el subsuelo y las viguetas que lo sostienen. Esto merece especial atención si el ruido aparece junto con sensación de movimiento, hundimientos o desniveles.
¿Cuándo deberías preocuparte?
Un crujido aislado no significa automáticamente que exista un problema estructural. Sin embargo, si el ruido se vuelve más frecuente o aparece acompañado de hundimientos, desniveles, humedad, grietas o movimiento visible del suelo, es recomendable solicitar una inspección para determinar la causa. De acuerdo con IMEC Revestimientos, actuar pronto puede evitar que un problema pequeño termine provocando daños más costosos y, si existe humedad oculta o deterioro en los materiales de soporte, detectarlo a tiempo permite intervenir antes de que la afectación avance.