De qué color deben ser los productos que usas para el cabello para que las canas no se pongan amarillas

Si tienes el cabello con canas y quieres conservar su tono blanco o plateado, lo recomendable es elegir productos transparentes o blancos (siempre que sus fórmulas sean adecuadas para tu tipo de pelo). Algunos productos contienen pigmentos que, con el uso frecuente y la acumulación de residuos, pueden modificar visualmente el aspecto del pelo canoso.

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Las canas suelen presentar una textura más áspera, menor flexibilidad y una mayor tendencia a verse opacas. También pueden adquirir reflejos amarillentos por factores externos, como la exposición solar, el humo, la contaminación, el calor y los residuos de productos de peinado. Una rutina específica puede ayudar a conservar su luminosidad.

¿Por qué los productos transparentes o blancos ayudan a cuidar las canas?

La recomendación de utilizar fórmulas transparentes o blancas busca reducir la posibilidad de que determinados pigmentos o residuos alteren el aspecto del cabello canoso. Según la estilista española Giovanna Lucana, citada en recomendaciones sobre el cuidado de las canas, conviene prestar atención al color de los productos que se utilizan de manera habitual.

Sin embargo, es importante hacer una distinción: el color de un producto no determina por sí solo si puede amarillear las canas. Un champú de color puede contener pigmentos que no están diseñados para teñir el cabello, mientras que otros productos incorporan colorantes que sí pueden depositarse sobre la fibra capilar.

La dermatóloga y tricóloga Sharon Wong, especializada en salud capilar, destaca la importancia de adaptar los cuidados a las características de cada cabello. En el caso de las canas, conviene priorizar fórmulas que ayuden a mantener la fibra limpia, acondicionada y protegida de las agresiones externas.

Para elegir los productos, ten en cuenta estos aspectos:



Champú transparente: puede ser una opción para limpiar sin incorporar pigmentos destinados a modificar el tono.

puede ser una opción para limpiar sin incorporar pigmentos destinados a modificar el tono. Acondicionador blanco: ayuda a suavizar la fibra capilar y facilitar el desenredado.

ayuda a suavizar la fibra capilar y facilitar el desenredado. Mascarillas sin colorantes añadidos: permiten acondicionar el cabello sin recurrir a pigmentos que puedan depositarse sobre la superficie.

permiten acondicionar el cabello sin recurrir a pigmentos que puedan depositarse sobre la superficie. Sérums y aceites transparentes: pueden aportar suavidad y brillo sin alterar necesariamente el tono de las canas.

¿Cómo evitar que las canas se pongan amarillas y pierdan su brillo?

El amarillamiento de las canas no depende únicamente de los productos de higiene. La exposición a la radiación ultravioleta, el humo del tabaco, la contaminación y el uso frecuente de herramientas térmicas también pueden contribuir a modificar su apariencia.

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) recomienda proteger el cabello de la exposición solar y limitar el uso excesivo de herramientas de calor para reducir el daño de la fibra capilar. Para mantener las canas luminosas, puedes incorporar estos hábitos:



Utilizar champú violeta ocasionalmente: sus pigmentos pueden neutralizar visualmente los reflejos amarillos. No debe confundirse con un producto transparente, ya que su función es modificar temporalmente el tono.

sus pigmentos pueden neutralizar visualmente los reflejos amarillos. No debe confundirse con un producto transparente, ya que su función es modificar temporalmente el tono. Evitar el exceso de calor: utiliza protector térmico y temperaturas moderadas.

utiliza protector térmico y temperaturas moderadas. Aclarar bien el cabello: los residuos de champú, acondicionador y productos de peinado pueden acumularse y restar brillo.

los residuos de champú, acondicionador y productos de peinado pueden acumularse y restar brillo. Proteger la melena del sol: utiliza sombreros o productos capilares con protección UV cuando corresponda.

En definitiva, elegir productos transparentes o blancos puede ser una precaución útil. Lo fundamental es mantener una rutina de limpieza, acondicionamiento y protección adaptada a las necesidades del cabello.