Los 5 perfumes que huelen a matcha y son ideales para mujeres tranquilas y sofisticadas

Los perfumes con notas de matcha son una excelente elección para mujeres que buscan un aroma sereno, sofisticado y diferente. Suelen combinar el característico acorde del té verde japonés con notas amaderadas, almizcladas, florales o gourmand, dando como resultado fragancias envolventes que transmiten calma y modernidad.

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En los últimos años, las grandes casas de perfumería han apostado por este ingrediente inspirado en la cultura japonesa. Expertos coinciden en que las notas de té aportan una sensación de frescura elegante y una experiencia olfativa minimalista.

Esta tendencia en las fragancias femeninas y unisex continúa ganando popularidad entre quienes prefieren perfumes discretos pero con personalidad. Estos son algunos de los más populares en portales especializados en perfumería.

¿Cuáles son los 5 mejores perfumes con aroma a matcha para mujeres?

Si buscas una fragancia con un perfil verde, limpio y ligeramente cremoso, estas son 5 de las opciones más destacadas del mercado y portales especializados como Fragrantica.



The Matcha 26 de Le Labo (2021): inspirado en la ceremonia japonesa del té, combina acorde de matcha con higo, vetiver, naranja amarga y maderas suaves. Según la firma, la fragancia busca transmitir una sensación de introspección, serenidad y bienestar más que reproducir literalmente el aroma del té, logrando un resultado elegante y cálido. Freedom Musk Matcha 45 de Kayali (2025): lanzado como parte de la colección Vacay in a Bottle, incorpora notas de matcha, bergamota, almizcles blancos y acordes cremosos. La fundadora de la marca, Mona Kattan, ha señalado que la creación pretende reflejar libertad, tranquilidad y optimismo mediante una composición moderna con protagonismo del té verde. Poudre Matcha de Kenzo (2024): esta propuesta de la firma mezcla el carácter vegetal del matcha con acordes empolvados, almizcles y notas suaves que evocan la estética japonesa. Se describe la fragancia como una interpretación minimalista donde el equilibrio entre naturaleza y sofisticación es el eje principal. Matcha Mochi de Zara (2024): es parte de las colecciones de edición especial de la empresa. Combina el aroma del matcha con acordes dulces inspirados en el tradicional mochi japonés. El resultado es una fragancia gourmand ligera que mantiene la frescura del té verde y ofrece una estela delicada para el uso diario. DKNY Be Delicious Latte Matcha de Donna Karan (2025): integrante de la colección Be Delicious Latte, incorpora matcha, leche cremosa, notas verdes y maderas suaves para crear un perfume confortable y femenino. Según DKNY Fragrances, la colección explora bebidas inspiradas en cafeterías internacionales, reinterpretadas en clave olfativa con un acabado cremoso y moderno.

¿Por qué los perfumes con matcha están marcando tendencia en 2026?

Las notas de té verde y, en particular, el matcha, responden a una creciente demanda por aromas que transmitan bienestar y sofisticación sin resultar invasivos. La organización internacional The Fragrance Foundation, dedicada a promover la cultura de la perfumería, destaca que las fragancias inspiradas en ingredientes naturales y rituales de autocuidado se han convertido en una de las principales tendencias de los últimos años.

Por su parte, la perfumista Anne Flipo, reconocida por la creación de numerosas fragancias internacionales, ha explicado en distintas entrevistas para medios especializados que las notas de té poseen una cualidad luminosa y relajante que permite construir composiciones con más elegancia.

Estas son las características que hacen especial al matcha en perfumería:

