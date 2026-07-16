7 ideas para decorar tu birrete de graduación y lucir con estilo en la ceremonia
Déjate llevar y aprovecha al máximo tu creatividad para decorar tu birrete de graduación 2026. Aquí van algunas grandes ideas que te van a encantar.
En esta temporada, millones de estudiantes de todos los niveles avanzan un paso más para cumplir sus sueños. Si estás a punto de celebrar el término de una etapa escolar o alguien cercana a ti lo está viviendo, te van a gustar mucho las siguientes ideas para decorar un birrete de graduación 2026.
Son diseños que, en su mayoría, se pueden lograr y personalizar con pocos materiales; además, se ajustan a presupuestos muy diversos. Aunque no lo creas, el birrete de graduación puede ser una gran manera de expresarse.
7 ideas para la decoración de tu birrete de graduación 2026
@aleena.v so much respect for people who spend days on their cap #gradcapdesign #bedazzled #whimsical ♬ เสียงต้นฉบับ - JOHN (SONGS STATION) - สุขภาพดีกับเบิร์ด
1. Con pedrería
Iniciamos con una propuesta que se ve mucho más lujosa y elaborada de lo que en realidad es. Consiste en comprar plantillas de pedrería para decoración y adherirlas a tu birrete de graduación, ya sea directamente o pegando primero otro material como el cartoncillo. Hay plantillas que incluso ya tienen su propio diseño o patrón decorativo.
2. Con letras, flores y brillo
@leslie_cadena such an easy diy, im in love 😍 #graduation #college #fyp #diy ♬ suara asli - ilham
Este es un perfecto ejemplo de cómo puedes integrar diversos elementos en tu birrete: frases con tipografía especial, flores artificiales y plantillas de perlas miniatura, todo sobre una base de papel con acabado brilloso. Literalmente, se trata de ponerte creativa y animarte.
3. Con pintura acrílica
@sghettibroart no peanut cap sorry guys i think it looks pretty epic though #gradcap #gradcapdesign #artistsoftiktok #art #fyp ♬ Sugar Star Planetarium - OMORI
Puedes aprovechar el fondo negro que ofrece el birrete más tradicional para crear un colorido diseño a partir de pintura acrílica, glitter y aplicaciones de pedrería.
4. En rosa
@kristalysanchez ¿Y ustedes decoraron su birrete?🎀✨💕#ideasparadecorarbirrete #graduation #birretespersonalizados ♬ sonido original - SONIDOS LARGOS
Muchas creadoras de contenido en redes sociales recurren a usar diferentes materiales de papelería para cambiar el color de su birrete, aquí tenemos un ejemplo en rosa y con brillo. También se decoró con una frase, flores artificiales y mariposas que compras en papelerías grandes o tiendas de decoración y manualidades.
5. Con tiara
@softlifewith.cee When you want to feel like that girl walking across the stage ✨ Custom tiara graduation cap for my sister 🥺💕 Here’s how I did it! Products used are linked in my storefront. 🫶🏽✨ #graduationcap #diygradcap #graduationdecor #ClassOf2026 #aesthetic ♬ SAWEETIE - ICY GRL
Para quienes se atreven a llevar un diseño completamente fuera de lo común, original y llamativo, existe esta idea que consiste en adherir una tiara llena de brillo al birrete tradicional. También lleva una diadema para que se acomode mejor.
6. Con tus personajes favoritos
@lasvegaaa Just decorated my college grad cap! Ignore my misquote bites lol #gradcap #classof2026 #gojousatoru #anime #jjk ♬ original sound - ...
Realmente puedes decorar el birrete de la manera que prefieras, ya sea con un tema abstracto o con una temática que resuene con tus gustos en cine, televisión, lectura o arte.
7. Decorar birrete de graduación con crochet
@bunbun.crochet1 I think i just made the best graduation cap ever🌟🌟 #crochet #كروشية #تخرج #قبعة_تخرج #ورد ♬ オリジナル楽曲 - today's music
No podía faltarnos una opción de decoración con crochet. En específico, este diseño usó piezas de flores tejidas para adherirse al birrete y personalizarlo.