7 diseños de uñas inspiradas en “Euphoria”, temporada 3; son aesthetic y sencillas

Por fin, después de 4 años, podemos disfrutar la temporada 3 de "Euphoria". Y, aunque muchas cosas han cambiado en la serie de HBO, si algo permanece son nuestras ganas de copiar la estética que personajes como "Maddy", "Jules" y "Cassie" popularizaron desde los primeros capítulos en que aún representaban a adolescentes. Para celebrar que la nueva temporada es una realidad, te compartimos algunos diseños de uñas inspirados en "Euphoria".

Es probable que en los próximos episodios que se estrenen cada domingo, surjan nuevas tendencias o descubramos que los personajes evolucionaron en su look. Sin embargo, es momento de traer de regreso aquellos elementos que tanto nos encantaron años atrás.

7 ideas de uñas inspiradas en "Euphoria"

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1. El color clásico

Desde la primera temporada, los tonos violetas con toques metálicos fueron recurrentes en "Euphoria". Si quieres demostrar tu amor por la serie de manera evidente, elige un diseño con estas tonalidades, y preferentemente con un efecto cromo o iridiscente.

2. Al estilo de "Maddy"

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En cuestión de moda, "Maddy" es uno de los más icónicos (además de los más queridos, por supuesto). Este manicure, con líneas onduladas en negro sobre una base nude, lo hizo famoso el personaje de Alexa Demie y permanece vigente.

3. El look de "Maddy", pero en morado

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Si quieres darle un giro al manicure insignia de "Maddy", puedes cambiar el color negro por el clásico morado. Quien sea fan de la serie, inmediatamente va a captar la referencia.

4. Al estilo de "Cassie"

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El personaje de Sydney Sweeney también popularizó un estilo de manicura, que presentaba piedritas brillantes formando una línea vertical a lo largo de cada uña. Otra gran referencia para celebrar el estreno de "Euphoria", temporada 3, es ésta.

5. Como "Cassie", pero con colores

Si te gusta más, puedes decorar tus uñas con piedritas de colores sobre un diseño francés clásico. Es una idea original y hermosa.

6. Con efecto aura

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El efecto aura, que se caracteriza por un degradado que comienza desde el centro de la uña, es una de las tendencias actuales que más se acerca a las vibras de "Euphoria".

7. Uñas inspiradas en "Euphoria", pero discretas

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Si quieres un look que haga referencias a "Euphoria" pero de manera discreta y sencilla, puedes recurrir a una idea así. El tono lila está presente cubriendo algunas uñas completamente, y en otras se puede apreciar un efecto cromo.