Los 3 perfumes que actúan como repelentes de mosquitos y pocos conocen

Los perfumes con notas de eugenol, vainilla y citronela pueden funcionar como aliados para mantener a los mosquitos a cierta distancia. Pero no deben considerarse repelentes por sí mismos.

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Entre las fragancias que contienen estos aromas repelentes de mosquitos se encuentran Lait de Coco de Le Monde Gourmand, Vaniglia Eau de Parfum de Acqua di Parma y Dolce & Gabbana Eau de Toilette. El interés por utilizar estos perfumes como complemento frente a los molestos insectos no es nuevo.

Diferentes investigaciones sobre comportamiento de estos insectos han estudiado compuestos vegetales y aceites esenciales que pueden modificar la atracción de los mosquitos hacia las personas. Pero la concentración, la duración y la forma de aplicación son determinantes.

¿Qué perfumes tienen aromas que pueden ayudar a mantener alejados a los mosquitos?

Algunas fragancias incorporan ingredientes o acordes aromáticos que han sido estudiados por su posible acción frente a determinados insectos. Entre ellos aparecen el eugenol, algunos compuestos asociados a la vainilla y la citronela.



Lait de Coco de Le Monde Gourmand: esta fragancia presenta un perfil de coco en el que puede encontrarse eugenol como uno de los componentes aromáticos asociados a su fórmula. Este es un compuesto presente de forma natural en algunas especias y aceites esenciales y ha sido investigado por su actividad repelente frente a ciertos insectos. Vaniglia Eau de Parfum de Acqua di Parma: su protagonista es una materia prima cuyo aroma está relacionado con compuestos como la vainillina. Algunos estudios experimentales han analizado compuestos derivados de plantas aromáticas por su capacidad para modificar el comportamiento de los mosquitos, aunque esto no significa que el perfume tenga una acción repelente equivalente a la de un producto específico. Dolce & Gabbana Eau de Toilette: algunas composiciones de la firma incluyen perfiles cítricos y aromáticos relacionados con la citronela. Esta es ampliamente conocida por su uso en productos destinados a mantener alejados a determinados insectos.

¿Los perfumes con estas notas aromáticas repelentes realmente sirven para ahuyentar a los mosquitos?

No como sustituto de un repelente. Que una fragancia contenga un compuesto que haya demostrado actividad repelente en determinadas condiciones, no significa que aplicarse ese perfume sobre la piel proporcione una protección suficiente contra las picaduras.

Los mosquitos utilizan diferentes señales para localizar a las personas, entre ellas el dióxido de carbono que exhalamos, el calor corporal y determinados compuestos presentes en el olor de la piel. Los aromas pueden modificar temporalmente esas señales.

Por eso, estas fragancias pueden utilizarse únicamente como aliado que ayude o potencie una estrategia de protección, especialmente si se disfruta de sus aromas. Pero no como mecanismo principal para ahuyentar mosquitos.

Para una protección más confiable, los organismos sanitarios recomiendan recurrir a repelentes cuya eficacia y seguridad hayan sido evaluadas y seguir las indicaciones de uso de cada producto. También resulta importante complementar estas medidas con ropa que cubra la piel y evitar, cuando sea posible, la exposición a zonas y horarios de mayor presencia de mosquitos.