¿Para qué sirve la pestaña que hay en el interior del dispensador de detergente de la lavadora?

Cada elemento que vemos en el interior del dispensador de detergente tiene un funcionamiento; sin embargo, son pocas las personas quienes realmente conocen su finalidad, por lo que pueden pasar años sin ser usado, desaprovechando un accesorio que la lavadora tiene.

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En este compartimento es posible encontrar una pestaña que tiene las letras en relieve de ‘MAX’. Si no sabes para qué sirve y ya no cuentas con tu instructivo, no te preocupes, te detallaremos todo lo que se sabe sobre su funcionamiento.

¿Cómo funciona el dispensador de detergente en una lavadora?

En el interior del dispensador de detergente de tu lavadora, al abrirlo te encontrarás con una pestaña de otro color para hacerlo más llamativo; tiene una función importante que solemos ignorar, no es solamente decorativo.

Se encarga de dispensar el detergente, logrando que el producto pueda llegar a los textiles durante el ciclo de lavado. Por otro lado, evita que el jabón se quede atascado y se disperse muy rápido, evitando que tenga un mal lavado la ropa.

Por otra parte, se recomienda aplicar la pestaña al usar detergentes líquidos, ya que es un ejemplar que rápidamente puede bajar y buscamos que llegue a todas las prendas. Ante esos casos, siempre es recomendable mantener el instructivo, ya que te indicará cuál es la mejor opción.

¿Para qué son los 3 compartimentos de la lavadora?

No intentes llenar los 3 espacios del interior del dispensador de detergente con jabón para ropa, ya que cada uno de ellos tiene una función específica dentro del ciclo de lavado. Estas son sus funciones:

Símbolo “I”: Prelavado, ideal para aplicar detergente para prendas muy sucias.

Símbolo “II”: Lavado principal, para hacer una limpieza habitual en la ropa.

Símbolo “forma de flor”: Suavizante de telas, pero no hay que superar la marca del nivel máximo.

Preferentemente, no tires el instructivo, ya que con él identificarás el funcionamiento de la pestaña de tu lavadora y sus demás accesorios, logrando tener un mejor uso y mantenimiento del electrodoméstico.