“No quiero tener nada que ver con Ramahá": Surge nueva enemistad en MasterChef 24/7 y revelan los motivos

Recién iniciada la semana 4 en MasterChef 24/7, la tensión está a todo lo que da entre los cocineros. Y es que además del pleito cantado que ya hay entre Carmen y Ramahá, ahora Jazmín también le dio la espalda y tomó la decisión de dar por terminada su amistad con él.

Así se lo confesó a Emmanuel durante una íntima charla, en la que le contó que empezó a notar ciertos comportamientos que no son de su agrado, por lo que simplemente prefiere alejarse para evitar más problemas. Asimismo, señaló que si bien trató de sobrellevar la situación en un principio, a Jaz no le gustó la forma en que el artesano yucateco le habló a Ricardo cuando estaba en pleno reto de eliminación y esto la hizo darse cuenta de que lo mejor era poner distancia.

"Esas cosas no van conmigo, a mí no me gusta. He visto varias actitudes que no me gustan, comentarios muy groseros que hace hacia otras personas. Y ya con eso, para mí fue como 'carnal, se acabó'. Y no, conmigo no", explicó la joven cocinera, quien relató que también se habría molestado con su compañero porque le dio un abrazo que la lastimó y ella se sintió incómoda.

Jazmín se sinceró con Emmanuel y le contó por qué se quiere alejar de Ramahá en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Jazmín ya no quiere hablarle a Ramahá, pero respeta la decisión de sus amigas en MasterChef 24/7

Pese a todo lo que dijo, Jazmín sí dejó claro que no va a actuar como los demás con Ramahá, ni buscará que los otros participantes de MasterChef 24/7 la prefieran a ella. De modo que solo se hará a un lado, pero no le pedirá ni a Camila, Flor ni Ixdit que le dejen de hablar, porque es consciente de que le tienen estima y no quiere interferir con estos sentimientos.

"Y yo entiendo el cariño que ellas le tienen, pero yo ya no me voy a juntar con él. Si se llega a sentar en la misma mesa, me voy a ir a otro lado. Yo ya no quiero tener nada que ver con Ramahá", apuntó la creadora de contenido, que en varias de las votaciones de MasterChef 24/7 ha arrasado gracias a todo el apoyo que tiene por parte del público.

¿Qué dijo Ramahá tras el rechazo de Jazmín?

Si bien no ha existido una confrontación directa entre Ramahá y Jazmín, el yucateco ya se dio cuenta de que su compañera está molesta con él y cree saber las razones. No obstante, tal como le contó a Ixdit, no piensa buscarla ni insistirle para que vuelvan a ser amigos y estará abierto si es que en algún momento quiere volver a acercarse a él.