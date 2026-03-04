Uñas cortas pero elegantes: 4 diseños que sí estilizan

Unas manos lindas y arregladas no necesitan ser exageradas para destacar. Los diseños sencillos y en uñas cortas, además de más prácticos, también pueden transmitir elegancia y sofisticación.

Uno de los secretos para estilizar nuestros dedos es que la forma de las uñas sea ovalada o redondeada, así se verán más delgados y alargados, sin necesidad de añadir extensiones de acrílico.

Diseños en uñas cortas que estilizan las manos

Uñas micro french

El microfrench y las uñas ovaladas hacen que las manos se vean estilizadas|Pinterest

La clásica tendencia francesa que parece nunca pasar de moda, pero en su versión minimalista. Perfecta para uñas cortas ya que aporta limpieza y visualmente no acorta la base. Además, combinan con todo y son aptas para momentos formales y casuales.

Pueden usarse en el tradicional color blanco, en tonos metálicos, colores nude, rosas, tonalidades tierra o cosas más neones, dependiendo del estilo de cada quien.

Efecto nude "milky"

Elegir colores blancos traslúcidos, rosas pasteles o nudes semejantes a nuestro tono de piel permitirá crear el efecto de que nuestras manos son más largas. También pueden dar un aspecto rejuvenecido ya que tienden a suavizar las imperfecciones.

Uñas milk efecto milky para estilizar las manos|Pinterest

Tonos borgoña

Este color, junto con el rojo quemado, son ideales para brindar elegancia con un toque oscuro y sofisticado. Generalmente se emplean en el otoño, pero es una tonalidad atemporal que dará a las manos una imagen profesional e impecable.

Tonos borgoña en uñas cortas que lucen elegantes|Pinterest

Metálico y minimalista

Con detalles de piedrería o colores dorados y plateados, las uñas pueden lucir diseños elegantes que estilicen todas las manos. Si se quiere dar el efecto de alargamiento, las líneas verticales son bastante útiles.

Diseño de uñas metálicas minimalistas|Pinterest

Además de usar los diseños de uñas adecuados, también es importante procurar la salud y el bienestar de la piel de las manos, cosa que muchas veces se puede pasar por alto.

Esto se consigue hidratándolas constantemente, aplicando protector solar en el dorso para prevenir el envejecimiento prematuro y las manchas, así como mantener una buena higiene y unas uñas limpias y secas, para evitar hongos y bacterias.