5 diseños de manicura perfectas para uñas cortas

La manicura nos permite poder jugar con los diseños y adaptarlos a nuestras necesidades. En la actualidad las uñas cortas y limpias son la tendencia por lo que han llegado a reemplazar a las manicuras largas.

Despedimos a Eduardo Lamazón, una eminencia en La Casa del Boxeo de TV Azteca, Descanse en Paz

Si estás utilizando uñas cortas pues te traemos los mejores diseños de uñas para que utilices. En esta oportunidad se utilizan tonos naturales, acabados sedosos, etc. De esta manera tus manos lucirán arregladas y perfectas.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas cortas?

Uñas acabado jugoso en diferentes tonos

En esta temporada de primavera las manicuras se inclinan por tonos suaves o pastel que quedan bien en uñas cortas. Puedes agregarle un efecto jugoso y cristalino en tonos rosas y morados.

Estas uñas son hermosas.|Pinterest

Las flores se cuelan en todos los diseños

Luego nos encontramos con estos diseños de uñas floreadas que es muy popular. Uno de los colores más usados es el violeta en las flores sobre una base nude. Es una gran opción para el día a día.

Francesa clásica para todos los planes

Las francesas no pasan de moda ya que permiten que las manos se vean elegantes y bonitas. Te verás arreglada sin mucho esfuerzo.

Uñas jabón con flores mínimas

Este es un diseño que eleva tu manicura. Las uñas jabón evocan a la limpieza y la perfección, además si le sumas elementos como pequeñas flores o puntitos logramos un minimalismo delicado.

Azul verano y arándanos

Por último, tenemos estas uñas que son muy populares ya que el azul es la tendencia. Este color es luminoso, elegante y en las uñas cortas se ve atractivo. Además, puedes agregarle algún dibujito como un ramillete de arándanos.

Estas uñas son populares.|Pinterest

Estos son grandes diseños que puedes llevar a cabo en tu día a día. Son fáciles de replicar en casa o en tu salón por lo que son hermosas ideas.