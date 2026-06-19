Qué debes poner en tu planta de sansevieria para que estalle de hojas verdes y resistentes

Si quieres que tu sansevieria produzca hojas más verdes, firmes y resistentes, debes aportar un abono rico en nitrógeno y materia orgánica, como humus de lombriz o fertilizantes equilibrados para plantas de follaje. Estos nutrientes favorecen el desarrollo de nuevas hojas, fortalecen las raíces y ayudan a mantener el característico color verde intenso que distingue a esta popular especie.

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Conocida también como lengua de suegra o Dracaena trifasciata, la sansevieria es una de las plantas de interior más apreciadas por su resistencia y fácil mantenimiento. Sin embargo, aunque tolera condiciones adversas, su crecimiento puede potenciarse considerablemente cuando recibe la nutrición adecuada y se cultiva en un sustrato bien drenado.

Especialistas en jardinería coinciden en que muchos de estos ejemplares dejan de crecer o pierden intensidad en sus hojas no por falta de agua, sino por carencias nutricionales o una iluminación insuficiente. Por ello, una fertilización moderada durante la temporada de crecimiento puede marcar una gran diferencia.

¿Qué debes poner en la sansevieria para que tenga hojas más verdes y fuertes?

La clave está en aportar nutrientes sin excederse, ya que esta planta almacena agua y recursos en sus tejidos y no requiere fertilizaciones constantes.



Humus de lombriz: aporta nutrientes de liberación gradual, mejora la estructura del sustrato y favorece el desarrollo radicular.

aporta nutrientes de liberación gradual, mejora la estructura del sustrato y favorece el desarrollo radicular. Fertilizante para plantas de follaje: proporciona nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones equilibradas para estimular el crecimiento de las hojas.

proporciona nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones equilibradas para estimular el crecimiento de las hojas. Compost maduro: ayuda a enriquecer el suelo de forma natural y mejora la retención de nutrientes.

ayuda a enriquecer el suelo de forma natural y mejora la retención de nutrientes. Abono líquido diluido: puede aplicarse cada 4 o 6 semanas durante primavera y verano siguiendo las indicaciones del fabricante.

Según la Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido, las plantas de interior cultivadas en macetas pueden beneficiarse de fertilizaciones periódicas durante su etapa de crecimiento activo (especialmente cuando el sustrato ha agotado parte de sus nutrientes). Por su parte, especialistas del Missouri Botanical Garden señalan que la sansevieria responde mejor a fertilizaciones moderadas que a aplicaciones excesivas.

¿Qué otros cuidados ayudan a que la sansevieria crezca más sana?

Además de la nutrición, existen otros factores fundamentales para que la planta produzca hojas vigorosas y mantenga su atractivo aspecto durante todo el año. Estos son los cuidados esenciales que requiere:



Luz brillante indirecta: aunque tolera sombra parcial, crece mejor en espacios bien iluminados.

aunque tolera sombra parcial, crece mejor en espacios bien iluminados. Riego moderado: es preferible quedarse corto con el agua que excederse. El sustrato debe secarse entre riegos.

es preferible quedarse corto con el agua que excederse. El sustrato debe secarse entre riegos. Maceta con buen drenaje: evita la acumulación de humedad que puede provocar pudrición de raíces.

evita la acumulación de humedad que puede provocar pudrición de raíces. Limpieza de hojas: retirar el polvo permite una mejor absorción de luz.

retirar el polvo permite una mejor absorción de luz. Temperaturas estables: se desarrolla mejor en ambientes cálidos y protegidos de corrientes de aire frío.

La experta en jardinería Lisa Eldred Steinkopf, conocida como The Houseplant Guru, recomienda evitar el exceso de riego y apostar por fertilizaciones ligeras durante los meses de mayor crecimiento para estimular la producción de nuevas hojas.