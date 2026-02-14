Las mejores plantas para refrescar tu hogar durante los meses de calor

La naturaleza es muy sabia y en el mundo de las plantas no solo encontramos belleza, sino también beneficios en torno a la salud y la decoración del hogar, además de la frescura y buen aroma que pueden aportar.

¿Mensajes de aliens? ¡Revive la Final de viernes del Sin Palabras!

Ahora, cuando la temporada Primavera-Verano se acerca, las temperaturas comienzan a elevarse y los hogares permanecen más tiempo con sus ventanas y puertas abiertas. Aunque muchos recurren a ventiladores y aires acondicionados para refrescarse, otros optan por plantas que pueden generar ambientes frescos y muy bien aromatizados.

Plantas aromáticas en el hogar

En base a diferentes bases de datos consultados a través de Gemini, Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, las plantas aromáticas son mucho más que simples condimentos; son verdaderas joyas de la naturaleza que han acompañado a la humanidad desde sus inicios.

“Su importancia se ramifica en diversas áreas que impactan nuestro bienestar, la economía y el equilibrio del planeta”, remarca la IA. En el hogar cumplen diferentes funciones como las de alejar plagas y atraer polinizadores, pero también son ideales para crear espacios reconfortantes.

¿Las mejores plantas para refrescar el hogar?

Expertos advierten que ciertas plantas aromáticas poseen compuestos volátiles que colaboran en la generación de espacios agradables dentro del hogar. El linalool o el gereniol están presentes en algunas hojas y flores, aportando mucho a la generación de sensaciones de frescor ambiental y relajación física y mental.

Es en este punto que hay 5 plantas aromáticas que aparecen entre las más recomendadas para hacerle frente a la temporada Primavera-Verano. A continuación, y apoyados por la recopilación de información de Gemini, te contamos cuáles son las que debes tener en casa:

