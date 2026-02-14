Las mejores plantas para refrescar tu hogar durante los meses de calor
Estas plantas mantendrán la temperatura baja en tu hogar y lo inundarán de un agradable aroma. Conoce cuáles son las más aconsejadas.
La naturaleza es muy sabia y en el mundo de las plantas no solo encontramos belleza, sino también beneficios en torno a la salud y la decoración del hogar, además de la frescura y buen aroma que pueden aportar.
Ahora, cuando la temporada Primavera-Verano se acerca, las temperaturas comienzan a elevarse y los hogares permanecen más tiempo con sus ventanas y puertas abiertas. Aunque muchos recurren a ventiladores y aires acondicionados para refrescarse, otros optan por plantas que pueden generar ambientes frescos y muy bien aromatizados.
Plantas aromáticas en el hogar
En base a diferentes bases de datos consultados a través de Gemini, Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, las plantas aromáticas son mucho más que simples condimentos; son verdaderas joyas de la naturaleza que han acompañado a la humanidad desde sus inicios.
“Su importancia se ramifica en diversas áreas que impactan nuestro bienestar, la economía y el equilibrio del planeta”, remarca la IA. En el hogar cumplen diferentes funciones como las de alejar plagas y atraer polinizadores, pero también son ideales para crear espacios reconfortantes.
¿Las mejores plantas para refrescar el hogar?
Expertos advierten que ciertas plantas aromáticas poseen compuestos volátiles que colaboran en la generación de espacios agradables dentro del hogar. El linalool o el gereniol están presentes en algunas hojas y flores, aportando mucho a la generación de sensaciones de frescor ambiental y relajación física y mental.
Es en este punto que hay 5 plantas aromáticas que aparecen entre las más recomendadas para hacerle frente a la temporada Primavera-Verano. A continuación, y apoyados por la recopilación de información de Gemini, te contamos cuáles son las que debes tener en casa:
- Jazmín: es el aliado perfecto para transformar el ambiente, ya que su perfume intenso y dulzón actúa como un ambientador natural que elimina olores pesados, dejando una sensación de limpieza y frescura inigualable. Además de su belleza visual, su aroma tiene propiedades relajantes que reducen el estrés, convirtiendo cualquier habitación en un refugio de paz con una esencia sofisticada y vibrante.
- Gardenia: es la personificación de la elegancia aromática, capaz de inundar cualquier habitación con una fragancia cremosa y envolvente que evoca una frescura de jardín tras la lluvia. Su capacidad para purificar el aire y su perfume persistente la convierten en un desodorizante natural de lujo, ideal para crear una atmósfera de serenidad y sofisticación que revitaliza los sentidos con solo entrar en el hogar.
- Hoya carnosa: conocida también como flor de porcelana, es una joya botánica que destaca por su exquisito y delicado aroma, el cual se intensifica al atardecer para llenar el hogar de una fragancia dulce y reconfortante. Su presencia no solo aporta una textura visual única con sus hojas cerosas, sino que también actúa como una fuente constante de frescura y pureza, siendo ideal para quienes buscan un ambiente acogedor con un toque exótico y natural que se mantiene sutil durante el día y vibrante por la noche.
- Narcisos "Paperwhites": son famosos por su perfume penetrante y almizclado que puede llenar rápidamente un salón entero, ofreciendo una sensación de frescura primaveral inmediata incluso en invierno. Su aroma intenso actúa como un potente revitalizante ambiental, mientras que sus tallos altos y sus delicadas flores blancas aportan una luminosidad y limpieza visual que renueva por completo la energía de cualquier rincón del hogar.
- Geranios aromáticos: son verdaderas joyas de frescura, ya que, a diferencia de otras plantas, desprenden su fragancia al simple roce de sus hojas, liberando notas que van desde el limón hasta la rosa o la menta. Su presencia en el hogar actúa como un escudo de vitalidad, ya que sus aceites esenciales no solo perfuman el ambiente de forma natural y constante, sino que también ayudan a repeler insectos, manteniendo una atmósfera limpia, ligera y con un aire campestre irresistible.