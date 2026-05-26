Los cortes de pelo de las mujeres tienen que elegirse cautelosamente, pues hay algunos que quizá no les beneficien por la forma del rostro. Pero hay otros que pueden llegar a disimular los signos de envejecimiento, frentes amplias y, como es en este caso, las cejas grandes y gruesas. Así puedes maquillar las cejas con lápiz y que queden naturales: paso a paso.

Las cejas grandes y gruesas tienen grandes cualidades, como el aportar juventud, personalidad y carácter. Aunque a algunas mujeres no les agrada del todo, debido a que requieren de mucho mantenimiento, hace que sus facciones se vean más duras y crean un efecto visual de pesadez. Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños para que luzcan naturales: paso a paso.

Los cortes de pelo para disimular las cejas grandes y gruesas

1. Capas largas con flequillo cortina: Las capas largas ayudan a que la mirada se vea menos pesada y se vea más armoniosa. Mientras que el flequillo servirá como la distracción del rostro, para que así las cejas pierdan protagonismo.

4 cortes de pelo para mujeres que ayudan a disimular las cejas grandes y gruesas|Pinterest

2. Pixie con fleco lateral: Este corte de pelo ayuda a desviar la atención de las cejas pobladas, en gran medida por el flequillo lateral. Es una de las mejores opciones para las mujeres con rostros pequeños.

4 cortes de pelo para mujeres que ayudan a disimular las cejas grandes y gruesas|Pinterest

3. Lob ondulado: El corte de pelo suaviza las líneas del rostro y crea equilibrio entre ojos, cejas y mandíbula. Lo ideal será que el cabello esté de largo hasta la clavícula y así lograr que las ondas sean las protagonistas.

4 cortes de pelo para mujeres que ayudan a disimular las cejas grandes y gruesas|Pinterest

4. Bob francés: Este corte de pelo tiene un efecto elegante y equilibrado. El truco para lograr que las cejas grandes y pobladas dejen de ser el centro visual del rostro es agregarles un fleco suave o desfilado.

4 cortes de pelo para mujeres que ayudan a disimular las cejas grandes y gruesas|Pinterest

Una de las recomendaciones es acudir con un experto o tu estilista de confianza, a fin de que te aconseje el tipo de corte de pelo, ya que estas opciones ayudarán a disimular las cejas grandes y pobladas, pero debes elegir el que mejor se te vea, dependiendo de tu tipo de rostro.