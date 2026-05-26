4 cortes de pelo para mujeres que ayudan a disimular las cejas grandes y gruesas
Las cejas pobladas reflejan personalidad y carácter, pero si no son muy de tu agrado, las puedes disimular con algunos cortes de pelo
Los cortes de pelo de las mujeres tienen que elegirse cautelosamente, pues hay algunos que quizá no les beneficien por la forma del rostro. Pero hay otros que pueden llegar a disimular los signos de envejecimiento, frentes amplias y, como es en este caso, las cejas grandes y gruesas. Así puedes maquillar las cejas con lápiz y que queden naturales: paso a paso.
Las cejas grandes y gruesas tienen grandes cualidades, como el aportar juventud, personalidad y carácter. Aunque a algunas mujeres no les agrada del todo, debido a que requieren de mucho mantenimiento, hace que sus facciones se vean más duras y crean un efecto visual de pesadez. Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños para que luzcan naturales: paso a paso.
Los cortes de pelo para disimular las cejas grandes y gruesas
1. Capas largas con flequillo cortina: Las capas largas ayudan a que la mirada se vea menos pesada y se vea más armoniosa. Mientras que el flequillo servirá como la distracción del rostro, para que así las cejas pierdan protagonismo.
2. Pixie con fleco lateral: Este corte de pelo ayuda a desviar la atención de las cejas pobladas, en gran medida por el flequillo lateral. Es una de las mejores opciones para las mujeres con rostros pequeños.
3. Lob ondulado: El corte de pelo suaviza las líneas del rostro y crea equilibrio entre ojos, cejas y mandíbula. Lo ideal será que el cabello esté de largo hasta la clavícula y así lograr que las ondas sean las protagonistas.
4. Bob francés: Este corte de pelo tiene un efecto elegante y equilibrado. El truco para lograr que las cejas grandes y pobladas dejen de ser el centro visual del rostro es agregarles un fleco suave o desfilado.
Una de las recomendaciones es acudir con un experto o tu estilista de confianza, a fin de que te aconseje el tipo de corte de pelo, ya que estas opciones ayudarán a disimular las cejas grandes y pobladas, pero debes elegir el que mejor se te vea, dependiendo de tu tipo de rostro.