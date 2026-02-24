3 plantas milagrosas para prevenir resfriados y virus en el último tramo del invierno 2026

Cuando se le consulta a la Inteligencia Artificial (IA) sobre las bondades de las plantas para cuidar la salud de las personas esta aclara que aunque las plantas son poderosas, no sustituyen un tratamiento médico para condiciones graves.

“Son excelentes aliadas para complementar el bienestar”, remarca Gemini, IA desarrollada por Google. De esta manera esta tecnología pone de relieve que la naturaleza ofrece bondades para la salud y es por eso que desde hace muchos años se la emplea para prevenir o curar dolencias o afecciones como en el caso de los resfriados.

¿Resfriados y virus en invierno?

México se encuentra atravesando el último tramo del invierno y pronto recibirá a la primavera, es por eso que los cuidados sobre la salud se han incrementado en esta época del año. Desde el Instituto Mayo Clinic precisa que el resfriado es una enfermedad que afecta a la nariz y la garganta, que la mayoría de las veces es inofensiva y que es causada por unos gérmenes llamados virus”.

#farmaceuticofernandez #invierno #resfriado #gripe ♬ sonido original - Farmaceuticofernandez @farmaceuticofernandez ❄️🤧 ¿El frío NO resfría… pero entonces por qué hay más virus en invierno? Te lo cuento rápido porque seguro que también te lo has preguntado 👇 🦠 1. Los virus se conservan mejor con frío. Temperaturas bajas + aire seco = los virus sobreviven más tiempo en el ambiente. 🏠 2. Pasamos más tiempo en interiores. Cerramos ventanas, ventilamos menos y estamos más juntitos → los virus lo tienen más fácil para pasar de persona a persona. 😶‍🌫️ 3. Nuestra mucosa nasal se resiente. El aire frío y seco reduce la eficacia de las defensas locales de la nariz. Traducido: estamos un poco más “desprotegidos”. 💨 4. El frío hace que las gotitas viajen mejor. Las microgotas se evaporan menos y pueden mantenerse más tiempo suspendidas. Perfecto para que gripe, resfriado o incluso COVID circulen más. 🧣 Conclusión: El frío no crea los virus, pero sí les pone una autopista para circular. Así que ya sabes: ventila, lávate las manos y si estás pochillo, mejor distancia 😉 #salud

Sus expertos indican que “la mayoría de las personas se recupera de un resfriado en un plazo de 7 a 10 días” y que “en la mayoría de los casos, no requiere atención médica”. Es en este punto que ciertas tradiciones que se mantienen vigentes ponen el foco en plantas que poseen propiedades medicinales.

¿Qué plantas ayudan a prevenir resfriados?

Gemini explica que “el cierre del invierno suele ser traicionero porque bajamos la guardia con el solcito de la tarde, pero el frío sigue ahí”. Sin descuidar las apreciaciones que hizo en el comienzo, la Inteligencia Artificial indica que “aunque la palabra ‘milagrosa’ nos encanta, en realidad estas plantas son potentes aliados biológicos que preparan a tu sistema inmune para que no lo agarren desprevenido” y a comparte las tres mejores para este último tramo del invierno:

Equinácea (Echinacea purpurea): Es la reina de la prevención. No es para tomarla todo el año, sino precisamente ahora.



Por qué funciona: Estimula la producción de glóbulos blancos y ayuda al cuerpo a crear una "barrera" contra las infecciones virales.

Cómo usarla: Lo ideal es en tintura madre (gotas) o cápsulas durante 2 o 3 semanas seguidas para despertar las defensas.

Dato clave: Es más efectiva antes de enfermarse que cuando ya tienes el pañuelo en la mano.

Saúco (Sambucus nigra): Si hay un "antiviral natural" por excelencia, es este. Sus bayas oscuras son famosas en la herbolaria europea para combatir la gripe.



Por qué funciona: Contiene flavonoides que impiden que los virus se adhieran a las células sanas y se repliquen.

Cómo usarla: Se suele encontrar en jarabe o infusiones de flores secas. Es delicioso y muy suave con el estómago.

Dato clave: Es excelente para proteger las vías respiratorias superiores.

Jengibre (Zingiber officinale): Un clásico que nunca falla por su capacidad termogénica (nos mantiene calientes por dentro).

