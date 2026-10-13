5 plantillas de K-Pop Demon Hunters en modo Día de Muertos para imprimir y colorear

Comenzó la cuenta regresiva para el Día de Muertos por lo que muchas personas ya comienzan a prepararse para ello. Si quieres hacer una actividad para los más pequeños inspiradas en este día tan especial pues te traemos las mejores plantillas de K-pop Demon Hunters.

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A continuación, te dejamos las mejores plantillas inspiradas en las K-pop Demon Hunters para que los niños puedan divertirse con sus personajes favoritos inspirados en un día tan especial.

¿Cuáles son las mejores plantillas de K-pop Demon Hunters?

Aquí te vamos a presentar una serie de ilustraciones donde aparecen cinco personajes que están inspirados en las Guerreras K-Pop.

Cada dibujo tiene pensado cada detalle para poder obtener una mezcla de trajes tradicionales de combate, armaduras, elementos mexicanos como cempasúchil, altares etcétera. Cada una de las ilustraciones representa la fusión de culturas de una manera muy respetuosa y significativa.

Los personajes que aquí se muestran son diferentes a lo que acostumbramos a ver en Las Guerreras K-Pop, pero conservan su esencia:

Guerrera Fénix de Muertos: Ella es una líder imponente con una espada mística y detalles de pirámides prehispánicas.

Cazadora Luna Calavera: Luego nos encontramos con una arquera de élite rodeada de espíritus chocarreros y coronas de calaveras. Una gran plantilla para jugar con diversos colores.

Estas ilustraciones son hermosas.|IA Gemini

Doncella Dragón Espíritu: Aquí tenemos un personaje que combina el abanico tradicional coreano con unos grabados de cráneos festivos.

Samurái Flores y Huesos: En este caso tenemos a una guerrera de armadura pesada que puede combatir bajo una lluvia de pétalos de cempasúchil.

Guerrera Estrella Jaguar: Por último, tenemos a una hechicera que utiliza un báculo ancestral y coronas florales brillantes.

Esta es una gran colección digital que rinde homenaje que fusiona a los fanáticos del K-Pop en América Latina con una cultura muy arraigada sobre todo en países como México. Es una bonita forma de poder disfrutar de un día tan especial sobre todo para los más pequeños.