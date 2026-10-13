Cómo usar el papel aluminio para encontrar moscas en casa

Las moscas son uno de los insectos más molestos y sucios que pueden estar en el hogar. Es por esto que muchas personas van optando por diversos métodos para poder eliminarlas.

Édgar piensa que a las motocicletas hay que respetarlas y no temerles.

En este caso te vamos a contar sobre el truco con papel aluminio que sirve para ahuyentarlas y no dejar que entren a tu hogar. Las moscas dependen en gran medida de su visión para poder orientarse y localizar los alimentos. Cuando se encuentran con el aluminio pues la luz comienza a generar destellos irregulares y un efecto espejo que las desorienta por lo que terminan huyendo.

¿Cómo aplicar el papel aluminio para las moscas?

Hay dos métodos que son muy populares y que puedes aplicar en casa. Estos son:

Método 1: Tiras colgantes de papel aluminio

Aquí tenemos una opción sencilla y eficaz que puedes colocar en algunos puntos de accesos. Para ello debes recortar varias tiras largas de unos 8 centímetros de ancho y luego colgarlas con un trozo de hilo o cinta adhesiva en los marcos de las puertas, ventanas o también cerca de fruteros.

La clave es que dejes que se muevan para que tengan la posibilidad de ondear con la brisa. Si se mueven constantemente se potencian los reflejos de luz que molestan a las moscas.

Estas tiras son eficaces.|Pinterest

Método 2: Bolsas de agua con bolitas de aluminio

El otro truco genera un efecto óptico debido a la refracción del agua. Para llevarlo a cabo tienes que cortar pedazos de papel aluminio y luego los aplastas para formar 3 o 4 bolitas de tamaño mediano.

Tomas las bolitas y llena una bolsa de plástico transparente. Agrega agua hasta la mitad. En el caso de que lo desees puedes agregar un par de monedas brillantes para aumentar los destellos. Esto debe ser colgado con un nudo firme en la entrada de la casa o balcones.

Cabe aclarar que estos métodos con papel aluminio sirven como barrera protectora visual. En el caso de que las moscas se encuentren adentro de la casa seguramente necesitarás otro tipo de trampa o limpieza más profunda.