Plantillas de Super Mario Bros para crear cajitas sorpresa y dulceros infantiles

Las fiestas infantiles inspiradas en Super Mario Bros. siguen siendo de las favoritas entre los niños, y ahora puedes llevar esa temática al siguiente nivel con increíbles plantillas para crear cajitas sorpresa y dulceros personalizados. Desde cajas con forma de bloques de monedas hasta diseños inspirados en los personajes más famosos del Reino Champiñón, estas manualidades son perfectas para cumpleaños, convivios escolares o mesas de postres llenas de color y creatividad.

Una a una, las 3 ideas para hacer cajitas sorpresas de Mario Bros.

Además de ser económicas, estas ideas son fáciles de armar y puedes imprimirlas desde casa para darles un toque único a cualquier celebración. Inspiradas en tendencias compartidas en Pinterest y tutoriales DIY, estas ideas se han convertido en una de las búsquedas más populares para fiestas temáticas infantiles.

1. Cajita bloque sorpresa de monedas

Crea una cajita cuadrada inspirada en los clásicos bloques amarillos de Mario Bros. Solo necesitas imprimir la plantilla en cartulina opalina, recortar y doblar las líneas marcadas. Puedes rellenarla con chocolates, gomitas o pequeños juguetes. Para darle más realismo, agrega detalles en foami dorado o stickers brillantes.

2. Dulcero con forma de hongo “1-UP”

Esta idea consiste en elaborar una pequeña caja redonda o cilíndrica decorada como el famoso hongo verde de vida extra. Puedes usar papel brillante y añadir una tapa superior simulando el sombrero del personaje. Es ideal para colocar dulces pequeños y funciona perfecto como recuerdo de fiesta.

3. Cajita tipo cubo de personajes

Utiliza plantillas imprimibles para crear cubos decorados con las caras de Mario, Luigi, Princess Peach o Yoshi. Cada lado del cubo puede incluir elementos del videojuego, como estrellas, monedas o tubos verdes. Estas cajitas son muy fáciles de personalizar y lucen increíbles en mesas de dulces infantiles.