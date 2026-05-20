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Plantillas de Super Mario Bros para crear cajitas sorpresa y dulceros infantiles

Sorprendelos con detalles del famoso videojuego. Crearás un día especial en familia

Mario Bros
Mario Bros está de moda por su nueva película.|(ESPECIAL/Nintendo)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Las fiestas infantiles inspiradas en Super Mario Bros. siguen siendo de las favoritas entre los niños, y ahora puedes llevar esa temática al siguiente nivel con increíbles plantillas para crear cajitas sorpresa y dulceros personalizados. Desde cajas con forma de bloques de monedas hasta diseños inspirados en los personajes más famosos del Reino Champiñón, estas manualidades son perfectas para cumpleaños, convivios escolares o mesas de postres llenas de color y creatividad.

Una a una, las 3 ideas para hacer cajitas sorpresas de Mario Bros.

Además de ser económicas, estas ideas son fáciles de armar y puedes imprimirlas desde casa para darles un toque único a cualquier celebración. Inspiradas en tendencias compartidas en Pinterest y tutoriales DIY, estas ideas se han convertido en una de las búsquedas más populares para fiestas temáticas infantiles.

  • 1. Cajita bloque sorpresa de monedas

Crea una cajita cuadrada inspirada en los clásicos bloques amarillos de Mario Bros. Solo necesitas imprimir la plantilla en cartulina opalina, recortar y doblar las líneas marcadas. Puedes rellenarla con chocolates, gomitas o pequeños juguetes. Para darle más realismo, agrega detalles en foami dorado o stickers brillantes.

Plantillas de cajitas de Mario Bros.

  • 2. Dulcero con forma de hongo “1-UP”

Esta idea consiste en elaborar una pequeña caja redonda o cilíndrica decorada como el famoso hongo verde de vida extra. Puedes usar papel brillante y añadir una tapa superior simulando el sombrero del personaje. Es ideal para colocar dulces pequeños y funciona perfecto como recuerdo de fiesta.

plantilla de honguito

  • 3. Cajita tipo cubo de personajes

Utiliza plantillas imprimibles para crear cubos decorados con las caras de Mario, Luigi, Princess Peach o Yoshi. Cada lado del cubo puede incluir elementos del videojuego, como estrellas, monedas o tubos verdes. Estas cajitas son muy fáciles de personalizar y lucen increíbles en mesas de dulces infantiles.

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