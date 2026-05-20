Conoce a Flor, la nueva cocinera guerrerense de MasterChef 24/7
Desde la Costa Chica, Flor buscará ponerle sazón a la competencia de MasterChef 2026
MasterChef 24/7 comenzó el pasado domingo 17 de mayo con 22 cocineros que buscarán demostrar que tienen el mejor sazón para llegar a la final. Entre los participantes se encuentra Flor, una representante de la Costa Chica del estado de Guerrero que también ha ganado un lugar en las redes sociales gracias a sus videos de recetas.
En su entrada al reality culinario, la cocinera e influencer conquistó a los jueces cocinando un platillo de la costa conocido como "filete arrecho", con lo que demostró el orgullo que siente por sus tradiciones y raíces en la gastronomía.
¿Quién es Flor Ramírez y a qué se dedica?
Flor Ramírez González, conocida en las redes sociales como "Flor de Campo", es una creadora de contenido originaria de Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero. En Instagram suma casi 200 mil seguidores, mientras que en TikTok ya supera los 1,1 millones de fans.
Orgullosa de sus raíces, Flor se caracteriza por preparar platillos tradicionales de su estado con mucho amor y un toque "picoso y bravo", como lo menciona en sus videos.
Se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma y a sus videos virales en redes sociales, donde se dedica a rescatar, documentar y difundir las recetas tradicionales y los secretos de la gastronomía guerrerense.
Conoce a TODOS los cocineros de MasterChef México 2026
La nueva temporada de MasterChef México 2026 dio inicio con 22 cocineros:
- Michelle Malacara
- Luis Alfonso Ramos
- Emmanuel Chiang
- Carmen Fuentes
- Jazmín Bernal
- Camila Romero
- Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"
- Daniela Parra
- Ixdit Vega
- Lourdes Cruz, "Lula"
- Claudia Ruíz
- Diego Carrillo
- Julio Vázquez
- Bruno Bautista, "Lancer"
- Ricardo Cendejas
- Javier Lara, "La Chuleta Metalera"
- Nahieli Jácome, "Nash"
- Arturo López
- Alberto Palomino, "Ramahá"
- Pablo Villagrán
¿Cómo ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.