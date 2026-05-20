Conoce a Flor, la nueva cocinera guerrerense de MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 comenzó el pasado domingo 17 de mayo con 22 cocineros que buscarán demostrar que tienen el mejor sazón para llegar a la final. Entre los participantes se encuentra Flor, una representante de la Costa Chica del estado de Guerrero que también ha ganado un lugar en las redes sociales gracias a sus videos de recetas.

En su entrada al reality culinario, la cocinera e influencer conquistó a los jueces cocinando un platillo de la costa conocido como "filete arrecho", con lo que demostró el orgullo que siente por sus tradiciones y raíces en la gastronomía.

¿Quién es Flor Ramírez y a qué se dedica?

Flor Ramírez González, conocida en las redes sociales como "Flor de Campo", es una creadora de contenido originaria de Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero. En Instagram suma casi 200 mil seguidores, mientras que en TikTok ya supera los 1,1 millones de fans.

Orgullosa de sus raíces, Flor se caracteriza por preparar platillos tradicionales de su estado con mucho amor y un toque "picoso y bravo", como lo menciona en sus videos.

Se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma y a sus videos virales en redes sociales, donde se dedica a rescatar, documentar y difundir las recetas tradicionales y los secretos de la gastronomía guerrerense.

Conoce a TODOS los cocineros de MasterChef México 2026

La nueva temporada de MasterChef México 2026 dio inicio con 22 cocineros:



¿Cómo ver el 24/7 de MasterChef México 2026?