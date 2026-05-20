Imelda Tuñón toma inesperada decisión en medio de demandas con José Manuel Figueroa

Desde que su figura se hizo pública por ser la novia de Julián Figueroa, la joven ha sido foco de polémicas por su relación con el hijo de Joan Sebastian y diferentes aspectos que hoy la tienen en medio de problemas de todo tipo. Aunque aclaró que no tiene mucho para decir por los procesos legales en los que se encuentra, Imelda Tuñón encontró un espacio para hablar de lo que se espera en su carrera musical.

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¿Imelda Tuñón cantará corridos tumbados?

Una de las tendencias polémicas pero consumidas por millones en el rubro musical es el tema de los corridos, donde muchos especulan podría iniciarse Imelda Tuñón. Ella misma indicó en un encuentro con los medios que está buscando algo diferente al pop, pues siempre ha sido su espacio “más seguro”.

“Estoy retomando mi carrera, estoy dando un giro, estoy viendo para dónde voy… Siempre he sido de pop, entonces ahorita me estoy cambiando a otro género”. En medio de estas declaraciones también subió una historia a Instagram con una persona de la empresa Dkiu Producciones, quien le estaría trabajando en algún proyecto musical a través del señor David Corona.

En meses recientes la madre de Julián Jr ha incursionado en eventos musicales donde se le ha criticado severamente y donde múltiples personalidades en el medio le “han tirado tierra”. Ante eso, la mujer de 29 años se mantiene firme en su intención de encontrar espacio con base en su trabajo.

¿Imelda Tuñón tiene preparación profesional en música?

Justamente las críticas que surgieron en los últimos eventos donde se le ha visto trabajar, indican que no tiene talento y que no está preparada. Por ello surge la pregunta de si cuenta con algún respaldo que le permita hacer un trabajo tan preciso como el canto. Allí, es necesario acudir a su perfil de Spotify, donde se indica que tiene formación a través de talleres en actuación y canto. Incluso, se indica que sigue perfeccionando su preparación, pues tendría un rango vocal de alto-soprano.