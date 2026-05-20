Alivia quemaduras de sol de esta forma; útil para estas fechas

La primavera y el verano tienen una relación directa con la intensidad del sol, por lo que también tiene una narrativa alrededor de la prevención de los rayos intensos del astro rey. Sin embargo, es común que al salir de vacaciones o de paseo, las personas terminen con quemaduras. Por ello, este artículo te recuerda la importancia de cuidarse y te aconseja sobre cómo aliviar alguna situación desfavorable para tu piel.

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¿Cómo aliviar quemaduras provocadas por el sol?

Si lo ocurrido con tus quemaduras es algo leve, sigue estos consejos, pues en caso de presentar ampollas o fiebre, es importante acudir con un dermatólogo. Pero si te pusiste rojo y te arde la piel de manera moderada o leve, se recomienda como primera instancia bañarte con AGUA FRESCA o ponerte compresas húmedas sobre las zonas afectadas.

En segunda instancia y no menos importante, debes beber mucha agua, pues este tipo de situaciones podrían generar deshidratación. En caso de mostrar ardor o dolor, se recomienda también ir con un profesional, pues aunque se venden ciertos productos en diferentes establecimientos, hay casos que se complican.

En medio de dicha incomodidad, los expertos como Mayo Clinic indican no reventar las ampollas. DIcha acción aumenta las posibilidades de infección y mientras te encuentres en recuperación evita exposición al sol y usa ropa ligera para que tu piel se enfrente lo menos posible al contacto.

#parati #viral ♬ sonido original - SolucionExpress @solucion.express La piel quemada por el sol no es solo un problema estético. 🚨 Puede provocar inflamación, deshidratación y favorecer la aparición de manchas si no se trata correctamente. Cuando la piel pierde agua y se irrita, su proceso de recuperación se vuelve más lento y visible. Esta combinación de aloe vera, yogur y miel aporta propiedades calmantes, hidratantes y reparadoras que ayudan a mejorar el estado de la piel después de una quemadura. 📝 Cómo prepararla: 1️⃣ Extrae dos cucharadas de gel de aloe vera 2️⃣ Añade una cucharada de yogur natural 3️⃣ Incorpora una cucharadita de miel 4️⃣ Mezcla hasta obtener una crema homogénea 5️⃣ Aplícala sobre la zona afectada 6️⃣ Déjala actuar de 15 a 20 minutos 💡 Recomendación: Úsala 1 o 2 veces al día y evita la exposición directa al sol mientras tu piel se recupera. Tu piel no solo se quema… también refleja cómo la cuidas después. 🔥 #fyp

¿Cómo evitar quemaduras de sol en primavera y verano?

En tiempos donde los rayos ultravioleta cada vez son más dañinos, se recomienda evitar la exposición directa al sol desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En caso de no poder evitar la exposición solar, el mejor aliado se vuelve el protector solar, pero uno que tenga como mínimo FP30. Incluso debes usarlo en días nublados.

Entonces, para que el uso del protector solar sea efectivo y no obtengas quemaduras, se requiere que lo apliques media hora antes de salir. Además debes reaplicarlo dos horas después, sobre todo si nadas o sudas. Y por supuesto, aporta más protección usando sombreros, lentes y ropa adecuada.