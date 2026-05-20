YosStop llora en nuevo video y hace fuerte revelación

Aunque poco a poco las nuevas generaciones reconocen otro rostro de las figuras públicas, la vida de Yoseline Hoffman estará marcada por una experiencia que justamente quedará plasmada en un libro. YosStop anunció en sus redes sociales que tras 5 largos años… contará su historia vivida en el proceso penal y encarcelamiento desprendido de una denuncia por caso de abuso sexual. He aquí las palabras de la creadora de contenido.

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¿Cuándo sale el libro de YosStop?

En las horas recientes la influencer anunció que tras un periodo de 5 años, terminó su libro, mismo en el que contará todo lo ocurrido en su tan comentado y polémico encarcelamiento. El pasado 18 de mayo compartió con el mundo que escribió un texto autobiográfico para expresar lo vivido y con la intención de que sirva a personas que viven lo mismo o casos parecidos.

YosStop anunció evidentemente emocionada que el proceso de escribir el libro fue toda una experiencia, con miedo incluido, pues algunas cosas que se contarán en el libro… nadie las sabe. “Ha sido muy duro… pero casi 5 años y todo lo que se vivió, todos los aprendizajes son demasiados. Creo que era necesario bajarlos también en papel para que no se olviden nunca, para que también esto que me pasó a mí pueda ayudar a otras personas a su proceso”.

En cuanto a la fecha de salida del libro, no comentó nada, pero el anuncio causó sus debidos estragos en el ambiente digital. Desde el polémico caso, la gente se dividió pero los que no la apoyaron fueron verdaderamente hostiles con la youtuber, que hoy vive cargando con el estigma de lo acontecido con Ainara Suárez.

¿YosStop podría volver a la cárcel por el caso de Ainara Suárez?

La respuesta inmediata es un contundente no, pues el 30 de noviembre de 2021 YosStop alcanzó un acuerdo de reparación de daños con la víctima y la reclasificación de su caso a discriminación. Y en enero de 2025, la famosa de internet fue absuelta de su caso, por lo que ya no tiene antecedentes penales. Sin embargo, se mantuvo cinco meses en prisión bajo condiciones de aislamiento en Santa Martha Acatitla hasta el 30 de noviembre de 2021.