Té verde con menta: por qué recomiendan y de qué sirve

Las infusiones se están instalando en el colectivo para buscar alternativas de problemas físicos-médicos menores. Regularmente se advierte que estos aspectos ayudan como complementos a tratamientos. Pero si eres partidario de los remedios caseros, este té verde con menta podría ayudarte con aspectos digestivos y termogénicos. Toma nota y prueba esta poderosa combinación.

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¿Por qué recomiendan y para qué sirve el té verde con menta?

Como primer punto se debe aclarar que la combinación de té verde con menta no va sola, sino que se agrega limón, jengibre y canela. Por eso el combo busca su debido aporte para el sistema digestivo, la oxidación de grasas y el equilibrio energético. Por ello se debe empezar con los comentarios del té verde, que contiene catequinas, lo cual puede acelerar el metabolismo y aumentar la oxidación de grasas.

La menta aporta bienestar a los asuntos estomacales, pues favorece la digestión y evita la sensación de pesadez. Mientras tanto, el jengibre contiene gingerol, un compuesto que acelera el gasto energético y podría colaborar en la reducción de grasa acumulada, especialmente de la zona abdominal. Incluso algunos estudios sostienen que este alimento ayuda en la estabilización de los niveles de azúcar.

Mientras que la canela y el limón aportan su debido sabor para ofrecer una combinación que ha sorprendido a varios por los elementos utilizados. En ese sentido, la versatilidad de este té/infusión es tremenda, pues se puede beber caliente o frío. Y estos dos últimos elementos pueden quedar al gusto.

¿Cómo hacer té verde con menta para ayudar a tu salud?

Ingredientes

Una cucharadita de té verde

5 o 6 hojas de menta fresca

Una rodaja fina de jengibre fresco o una cucharada de jengibre rallado

Un palito de canela

Una rodaja fina de limón o una cucharada de zumo del fruto

Miel natural (al gusto)

Una taza y media de agua

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