5 opciones para reemplazar el plástico en tu cocina por soluciones más vintage

La decoración de interiores sigue animando cada vez a más personas a modificar los distintos espacios de sus hogares. Con ayuda de las redes sociales y la Inteligencia Artificial, las nuevas tendencias se conocen con mayor rapidez y los consejos para replicarlas se multiplican.

Noticias Jalisco del 21 de mayo 2026

Al estilo aesthetic se le suma lo vintage como los más elegidos para ciertos rincones de la casa. Es que con ellos no solo se logra orden y armonía, sino que el impacto visual es por demás atrapante, tanto para quienes habitan el hogar como para los visitantes.

Adiós al plástico de la cocina

En esta oportunidad, las tendencias apuntan a la cocina como uno de los espacios más destacados de la casa. Lejos de centrarse solo en los colores de las paredes y de las cortinas, las ideas principales intentan mejorar la funcionalidad, aprovechar los espacios y darle un toque distintivo.

Es por eso que una de las recomendaciones que más se han viralizado tiene que ver con la eliminación progresiva del plástico en la cocina. La clave está en sustituir los recipientes de almacenamiento y utensilios desgastados por alternativas duraderas y sostenibles.

Cocina con toque vintage

Para quienes buscan desterrar el plástico de su cocina y, al mismo tiempo, darle un aire cálido, nostálgico y con mucha personalidad, volver al pasado es la mejor solución. Es por eso que la Inteligencia Artificial (Gemini) remarca que, antes de la llegada masiva del plástico, las cocinas se equipaban con materiales nobles, duraderos y diseñados para toda la vida.

En este punto, las nuevas tendencias ponen de relieve las siguientes 5 opciones vintage y sostenibles para transformar tu mesada y tus estantes, transformando la cocina de la mejor manera:

Frascos de vidrio estilo "Mason" o de botica: Antes de que los contenedores herméticos de plástico inundaran los estantes, las cocinas dependían del vidrio. Los frascos de vidrio grueso con tapas de rosca metálica o cierres de gancho de alambre (tipo Fido) son perfectos para almacenar legumbres, arroz, harina y especias.



El toque vintage: Organizar la despensa a la vista, dejando que los colores de los alimentos formen parte de la decoración.

Paneras y botes de metal esmaltado (Peltre): El acero esmaltado, conocido popularmente como peltre, es un clásico de las cocinas de principios del siglo XX. Es increíblemente resistente, ligero y no altera el sabor de los alimentos. Puedes reemplazar las cajas plásticas de pan o los organizadores de utensilios por piezas de peltre blanco con detalles en azul o negro.



El toque vintage: Su durabilidad evoca la vajilla de campo que resiste el paso de las generaciones.

Envolturas de cera de abeja (Bee's Wraps): Para sustituir el film plástico transparente (papel film), las telas de algodón impregnadas con cera de abeja, resina de árbol y aceite de jojoba son la alternativa perfecta. Se moldean con el calor de las manos para tapar boles, envolver quesos o cubrir verduras cortadas.



El toque vintage: Reutilizar retazos de tela estampada con motivos geométricos o florales evoca la época en que nada se desechaba tras el primer uso.

Cuencos y ensaladeras de cerámica vidriada o barro: Los túperes de plástico para mezclar o servir pueden ser prácticos, pero carecen de personalidad. Cambiarlos por boles de cerámica pesada o barro cocido transforma por completo la mesa. Son ideales para amasar, preparar ensaladas o mantener las frutas a la vista.



El toque vintage: Los acabados rústicos, los esmaltes craquelados y los tonos tierra aportan calidez y una textura que el plástico jamás puede replicar.

Cepillos de limpieza de madera y fibras naturales: Incluso los elementos de limpieza pueden volverse estéticos. Reemplazar las esponjas sintéticas de colores brillantes y los cepillos de plástico por cepillos de madera de haya con cerdas de fibra de agave (tampico) o de caballo cambia la dinámica visual de la bacha o fregadero.

