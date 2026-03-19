6 platillos económicos para Semana Santa

Del 29 de marzo al 5 de abril se celebra la Semana Santa, siendo la Cuaresma el periodo previo. Durante esta temporada se acostumbra realizar platillos económicos para compartir en familia, con la característica de que no contienen carnes rojas, como parte de la tradición de abstinencia y penitencia.

Hoy te presentamos algunas de las recetas más fáciles y rápidas para que puedas cocinar sin prisas. Son comidas que se elaboran con productos de origen vegetal o con pescado, aprovechando la frescura de ciertos ingredientes que están presentes en México durante esta temporada.

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Ideas de platillos económicos para Semana Santa

Durante los días previos y en la Semana Santa, la tradición es evitar el consumo de carnes rojas, por lo que las opciones que predominan son las legumbres, los vegetales y algunos pescados económicos.

Tortitas de ejotes o papa

Se preparan con papas hervidas y machacadas, agregando queso y huevo. Usualmente se sirven en caldillo de jitomate y pueden acompañarse con arros o con frijoles.

Los ejotes son verduras que toman protagonismo en la Semana Santa y la Cuaresma|Pexels: Bridgette Lynn

Lentejas o habas

Pueden guisarse con nopales, cebolla y cilantro. Además de ser uno de los platillos más económicos de la temporada, también son versátiles y deliciosos, igual pueden acompañarse con frijoles y tortillas de maíz.

Las lentejas son legumbres económicas que pueden cocinarse de diversas formas|Pexels: Iván Rivero

Nopales con pipían

Es un platillo clásico de Cuaresma, que utiliza ingredientes de temporada, económicos y naturales. Se preparan cociendo los nopales en cuadritos y agregando el chile pipían al gusto.

Los nopales pueden emplearse en diversas recetas, una de las más populares es en pipían|Pexels: Sid Maia

Tostadas de atún

Preparándolo con latas de atún escurridas y agregando verduras como cebolla, jitomate, chile, cilantro y aguacate. Se sirven en tostadas y es un platillo fresco para disfrutar en días de calor.

Las tostadas de atún son un clásico que no puede faltar en Cuaresma y Semana Santa|Pexels: Los Muertos Crew

Ceviche de lentejas

Se prepara como una receta de ceviche de pescado, pero se sustituye esta proteína animal por legumbres, también puede elaborarse con frijoles o con garbanzos cocidos previamente.

Chayotes o calabacitas capeatas

La estrella de este platillo es cualquiera de estas dos verduras económicas, que se capean con un poco de huevo y se pueden rellenar con queso panela, además de servirlas en salsa de jitomate o salsa verde.