Poner sal debajo de la cama: para qué sirve y por qué se recomienda

La sal es muy utilizada en el esoterismo debido a que permite poder dejar de lado las malas energías. Con este objetivo es que muchas personas la colocan en un plato o vaso debajo de la cama para que pueda absorber la energía acumulada.

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Este ingrediente también te ayudará a purificar el ambiente del dormitorio y brindarte un descanso más profundo. Esta es una práctica ancestral y muy empleada en el Feng Shui ya que la sal tiene una alta vibración protectora.

¿Por qué se recomienda la sal bajo la cama?

Colocar sal bajo la cama se recomienda por las siguientes razones:

Absorción de malas vibras: La creencia popular manifiesta que la sal actúa como un imán para poder absorber el estrés, las tensiones diarias, las envidias o las discusiones que flotan en el aire.

Mejora del sueño: cuando limpias el espacio de cargas densas se ve reflejado en la disminución de las pesadillas y el malestar nocturno. Ante esto es que tendrás un despertar con una sensación de mayor liviandad.

Beneficio físico secundario: Por último, la sal es un compuesto higroscópico, por lo que absorbe la humedad del ambiente y disminuye partículas o ácaros que se ven favorecidos por la humedad en cuartos que son pocos ventilados.

sal

Así puedes aplicar este truco

Elegir un recipiente adecuado: Tienes que usar un plato de cerámica/ vidrio o también puede ser un vaso transparente.

Agregar la sal: Luego vas a colocar sal gruesa o marina dentro del vaso, hay quienes prefieren mezclar con agua.

Ubicarlo: Una vez colocada la sal en el recipiente tendrás que colocarlo debajo de la cama, procura que sea a la altura de la cabeza o en el centro.

Desecharla: Es importante que cambies la sal cada semana, si usas agua con sal cámbiala todos los días. Bota el contenido lejos de la casa, por el inodoro o en la tierra, visualizando la energía pesada que se va.