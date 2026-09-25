Qué poner arriba de la taza del baño: 4 ideas para que luzca más bonito

El baño es uno de los lugares más utilizados en la casa por lo que se debe utilizar cada espacio de manera funcional. Uno de los lugares que pasa desapercibido es la taza del baño por lo que te vamos a contar cómo aprovecharlo.

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Con un poco de creatividad vas a poder transformar este ambiente completamente. Decorar la taza del baño es ideal para añadir personalidad, calidez y almacenamiento de manera eficaz.

¿Cómo aprovechar el espacio de la taza del baño?

Repisas flotantes de madera con plantas y velas

Para esta opción tienes que instalar baldas de madera con un fondo reducido de 16 a 25 cm para que no molesten. Es ideal para darle calidez a la cerámica. Allí podrás agregar una planta colgante pequeña, una vela aromática con formas bonitas y un difusor de varillas (mikado).

La madera brinda calidez visual ya que se logra un balance perfecto con la porcelana del baño.

Canastas de mimbre colgadas como estantes

Otra opción es dejar de lado a las típicas repisas para colgar canastas de mimbre o yute firmes directamente de la pared, con la apertura hacia el frente. Allí podrás colocar estéticamente los rollos de papel higiénico de reserva o colocar toallas de mano enrolladas.

Esta opción es increíble.|Pinterest

Esto no solo oculta el desorden, sino que las texturas naturales como el mimbre le brindan un aire orgánico tipo spa.

Galería de cuadros minimalistas o botánicos

Si lo que buscas es mantener el espacio libre de objetos para que no se acumule el polvo puedes decorar la superficie de manera plana. Te recomendamos colocar un par de cuadros medianos en eje vertical o también una composición simétrica de marcos delgados con láminas de hojas verdes, motivos abstractos o fotografías en blanco y negro.

Es importante que los marcos combinen con la grifería para unificar la estética de la habitación.

Una bandeja elegante sobre el tanque con difusor y textil

Por último, tenemos esta opción simple en la que puedes decorar directamente la superficie de la tapa del tanque del agua. Puedes colocar una pequeña bandeja de cerámica, resina o madera. Arriba coloca un frasco de vidrio con jabón, un florero con flores secas y un contenedor para tus productos diarios.

Esta es una manera de poder mantener el orden.|Pinterest

Esta es una manera de evitar el desorden visual y hacer que la decoración se vea intencional.