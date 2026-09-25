Ideas DIY: 5 ideas para organizar tu cuarto con el estilo relajante de My Melody
Ideas DIY. Aprende cómo organizar y decorar tu cuarto con estas 5 ideas al estilo de My Melody.
Dentro de las manualidades se destaca el movimiento de las ideas DIY, cuyas siglas en inglés significan “hazlo tú mismo”. Esta práctica no solo invita a crear con nuestras manos, sino que propone hacerlo a partir de materiales que podemos reciclar.
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Este fuerte factor pre ambiental es, en parte, lo que hace que cada vez más personas se sumen al movimiento. Las ideas DIY permiten no solo crear, sino que se han convertido en un pasatiempo que nos aleja del estrés y de las agobiantes rutinas de cada día.
Ideas DIY de My Melody
Cuando de ideas DIY se habla los proyectos que pueden hallarse en redes sociales y otras plataformas digitales se llevan todas las miradas. Cada iniciativa es más bella que la otra, sobre todo aquellas inspiradas en personajes o series y películas.
@supermanuali Respuesta a @Josue Salazar Haciendo manualidades o DIY de My Melody ✂️ #mymelody #diy #sanrio #manualidades #crafts ♬ Cute heartwarming children pet sports day - SOUND BANK
Al respecto, hoy te contaremos sobre 5 ideas muy creativas para que puedas organizar tu cuarto con el estilo relajante de My Melody. El popular personaje de Sanrio es uno de los más queridos por grandes y chicos por lo que su estética es ideal para este espacio del hogar.
My Melody en tu cuarto
El estilo inspirado en My Melody destaca por proyectar una sensación inmediata de ternura, calma y nostalgia pastel. Es por eso que organizar tu dormitorio bajo esta estética requiere prestar atención a los detalles visuales que combinan funcionalidad con el encanto visual característico de Sanrio.
Las siguientes 5 ideas DIY harán posible transformar de forma fácil y creativa tu cuarto con esa atmósfera relajante y adorable al estilo My Melody:
- Organizadores de escritorio con frascos de vidrio y orejitas de fieltro: Lava frascos de mermelada o conservas que ya no uses y píntalos con pintura a la tiza (chalk paint) en tono rosa pastel o blanco cálido. Dibuja en la parte frontal la cara simplificada de My Melody usando marcadores permanentes (ojos ovalados, nariz amarilla y su flor o lazo característico). Con fieltro rosa o rojo, corta la forma de las orejas y pégalas en la tapa o en la parte posterior del borde superior. Sirven para clasificar lápices, pinceles de maquillaje o brochas.
- Tablero de corcho acolchado con marco de encaje y lazos: Toma un tablero de corcho sencillo o un marco de foto en desuso y fórralo con una capa delgada de guata cubierta por tela vichy (cuadros blancos y rosados). Pega con silicona fría una tira de encaje blanco alrededor de todo el borde del marco y coloca un lazo grande de cinta de raso en la esquina superior derecha o al centro. Utiliza este tablero con chinches o pines decorativos para colgar notas importantes, recordatorios o fotografías.
- Cajas de almacenamiento de cartón forradas con tela suave: Reutiliza cajas de zapatos o envíos postales para crear contenedores coordinados. Fórralas por fuera con tela de felpa o algodón en tonos pastel. Para darle el toque My Melody, añade un remate de encaje o pasamanería en la parte superior y pega una etiqueta de cartulina en forma de nube o flor para identificar qué guardas en cada una (cables, accesorios para el cabello, papelería).
- Soporte de pared para accesorios con perchas de madera decoradas: Toma una percha de madera básica y píntala de blanco o rosa claro. Pega pequeños ganchos roscados en la parte inferior para colgar collares, pulseras o coleteros (scrunchies). Para tematizarla, pinta en el centro del listón de madera la silueta de My Melody o adhiere un parche bordado del personaje, rematando las puntas de la percha con dos pequeños lazos de cinta.
- Organizador colgante de bolsillo para la puerta o pared: Cose o pega con pegamento textil un organizador vertical utilizando retazos de tela rosa pastel y tela de encaje para los bolsillos frontales. Bordado o pintado con plantilla (stencil), agrega el rostro del personaje en el bolsillo principal. Este organizador es ideal para guardar elementos pequeños como mascarillas, cremas de manos, peines o libretas, manteniendo la superficie del escritorio libre.