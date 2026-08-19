Encontrar pececillos de plata en el baño: qué significa su presencia y por qué debes actuar de inmediato

La presencia de insectos suele ser normal en algunos espacios, pero hay otros donde es señal directa de que hay que ponerle atención al ambiente, ya que puede indicar de que algo no anda bien. Es el caso de los pececillos de plata que llegan a aparecer en el baño; corriendo por las esquinas y deslizándose por el piso durante la noche.

Y si bien a primera vista parecen inofensivos, lo cierto es que estos animales alertan de que existe un exceso humedad que supera considerablemente a los niveles contemplados para este tipo de lugares, donde se produce de manera inevitable por las tuberías, el vapor y las llaves de agua. Por lo que lo ideal es actuar con inmediatez para que no se siga expandiendo y que los pececillos dejen de salir por todas partes.

Los pececillos de plata son una alerta de exceso de humedad en los espacios|Canva

¿Los pececillos de plata son peligrosos?

A diferencia de otras especies como los alacranes o algunos tipos de arañas, los pececillos de plata no representan un riesgo latente para los humanos o animales domésticos. Esto porque no muerden ni transmiten enfermedades de esta forma, por lo que las reacciones adversas a su presencia son muy poco probables, a menos que se vuelvan una plaga y empiecen a aparecer por todas partes.

Los pececillos de plata no muerden|Canva

Por otra parte, sí representan una amenaza latente para la limpieza y el estado de los artículos, pues suelen "comerse" las telas, el papel y otros materiales, por lo que si se acumulan demasiados en un mismo espacio, podrían ir causar daños. Esto sin mencionar que sus excrementos sí tienen suciedad y dejan pequeñas manchitas, por lo que en el peor de los casos, llegan a alcanzar productos que se usan directamente, como jabones, toallas, cepillos y demás.

¿Cómo eliminar los pececillos de plata del baño?

Si tomamos en cuenta que los pececillos de plata, también conocidos como "lepismas", aparecen por el exceso de humedad en los baños, habitaciones y hasta cocinas, entonces lo más importante es erradicar estas condiciones en el ambiente. De manera general, lo ideal es tener una buena ventilación, revisar que no existan fugas, no dejar toallas demasiado mojadas cerca de la pared y de ser necesario, recurrir a humidificadores o sacos especiales.