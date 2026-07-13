Experta en el hogar revela cómo lavar en el lavadero sin gastar mucha agua y jabón

Lavar la ropa a mano sigue siendo una práctica común en muchos hogares y es una excelente alternativa para cuando se quiere que las prendas queden impecables, pues la fricción del tallado ayuda a eliminar manchas difíciles. Y contrario a lo que suele pensarse, sí es posible recurrir al lavadero sin desperdiciar agua y el secreto está en utilizar los productos de limpieza correctamente.

Este truco casero es viral en redes sociales gracias a su eficacia y consiste en formar una bolita pequeña con jabón en barra, para después colocarla en la superficie del lavadero y frotar la ropa encima. De acuerdo con los tips de Hogareña Oficial, cuenta dedicada al mantenimiento del hogar, basta con humedecer el área y luego colocar las prendas a lavar, echándole agua para que la espuma se vaya formando y con el movimiento la suciedad se desprenda.

¿Por qué este truco de limpieza viral para lavar la ropa es tan funcional? Así funciona la bolita de jabón en el lavadero

La técnica de poner un pedazo de jabón en barra sobre el lavadero de pieda resulta muy útil cuando se trata de manchas complicadas sobre telas resistentes, pues así no existe el riesgo de rasgaduras. El proceso consiste en que mientras se va mojando el producto de limpieza junto a la ropa, van desprendiéndose pequeños fragmentos y no se desperdicia todo de una sola pasada, además de que no hay que estar gastando agua.

Se puede replicar con prácticamente cualquier versión del mercado. Incluso, hay creadoras de contenido que van formando pastillas nuevas con los residuos de jabones que les quedan tras cada lavada. En caso de no tener un lavadero de piedra tradicional, puede hacerse sobre una superficie plana y firme, pero deberá estar limpia antes de usarse.

Lavar la ropa en el lavadero es muy útil para las manchas difíciles|Canva

¿Qué ropa se puede lavar en el lavadero tradicional?

A pesar de que el lavadero de piedra es muy efectivo contra las manchas difíciles, lo cierto es que esta técnica podría resultar excesiva para algunos tipos de tejidos. Así que lo mejor es hacerlo con telas resistentes como mezclilla, toallas, algodón grueso y algunas mantas. En ccontraste, es mejor evitar este truco de limpieza viral cuando se trata de seda, encajes y estampados sensibles.