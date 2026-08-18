Poner un vaso de agua con una moneda en el congelador antes de viajar: qué significa y por qué lo hacen

Un truco de los expertos viajeros es poner un vaso de agua con una moneda en el congelador antes de partir, pero ¿para qué sirve? Resulta que funciona como un indicador para saber si el refrigerador dejó de enfriar correctamente y los alimentos podrían haberse echado a perder, ya sea por una falla eléctrica o un cambio de temperatura.

¿Cómo hacer el truco de la moneda en el vaso de agua en el congelador?

Hacer el truco de la moneda en el vaso con agua es muy sencillo. Solo necesitas llenar un vaso de plástico con agua hasta la mitad, meterlo en el congelador y, cuando el agua esté completamente congelada, colocar una moneda sobre el hielo. Luego, vuelve a guardar el vaso en el congelador.

Ten cuidado: usa un vaso de plástico, porque uno de vidrio podría romperse debido a la expansión del agua al congelarse.

Así de sencillo, has creado un indicador casero para saber si el refrigerador dejó de funcionar durante tu ausencia.

Si notas que la moneda se hundió o quedó cubierta por el hielo derretido y vuelto a congelar, significa que hubo un cambio de temperatura. En ese caso, es mejor revisar los alimentos antes de consumirlos, señala el portal de comida Directo al paladar.

En cambio, si la moneda sigue en la superficie del hielo, indica que la temperatura se mantuvo estable. Esto sugiere que el congelador no sufrió un cambio importante de temperatura durante tu ausencia.

¿Qué otros trucos hacer antes de irse de viaje?

Hay un montón de tips y trucos que puedes hacer antes de salir de viaje. Para cuidar tu seguridad , la de tus seres queridos y tu hogar durante la ausencia, puedes seguir las siguientes recomendaciones:

Puedes viajar de manera segura si haces las recomendaciones antes de partir.|CANVA