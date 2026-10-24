Elimina el olor a humedad de la ropa con estos remedios caseros

Con la temporada de lluvias y condiciones cambiantes, la ropa puede adquirir olor a humedad que no es nada agradable. El aroma no es solo molesto, sino que es significado de que se han acumulado bacterias en tus prendas.

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El "olor a encierro" es otro que también despierta preocupaciones, pero no te preocupes porque hay dos métodos interesantes que te ayudarán a neutralizar los microorganismos acumulados en las fibras textiles sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

¿Cuáles son los remedios caseros para eliminar el olor a humedad?

Vinagre blanco contra el olor a humedad

Uno de los principales elementos utilizados para eliminar el olor a humedad es el vinagre blanco que es muy efectivo. Si tu prenda de vestir tiene ese aroma desagradable por un secado deficiente, puedes neutralizarlo con la acidez de este producto que actúa como un agente antimicrobiano contra las bacterias causantes del mal olor sin dañar las fibras.

Lo que debes hacer es colocar entre media y una taza de vinagre blanco directamente en el compartimento del suavizante o en el ciclo de enjuague de la lavadora. En el caso de que el problema no se resuelva deberás sumergir la ropa en una cubeta de agua fría con una taza de vinagre durante 30 minutos antes de lavarla.

Poner un vaso de cristal con vinagre blanco en la casa ayuda a atraer la buena suerte|Freepik

Bicarbonato de sodio: absorción y frescura profunda

Otro de los métodos que puedes llevar a cabo es el del bicarbonato de sodio que es muy conocido por sus propiedades neutralizantes. Su estructura química permite desintegrar los compuestos volátiles que generan el mal olor atrapado en prendas de uso frecuente, tales como toallas, playeras y ropa deportiva.

Lo que debes hacer es colocar media taza de bicarbonato en la lavadora junto con el detergente habitual. No lo mezcles nunca con vinagre en el mismo ciclo porque perderá su efectividad limpiadora. Lo ideal es utilizarlos en etapas separadas del lavado.

Es importante tener en cuenta que ningún tratamiento se completa si no se realiza la fase de secado correctamente. Ante esto es que debes colocar las prendas al aire libre y aprovechar la luz solar.