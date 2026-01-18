¿Por qué se está volviendo viral el challenge “2026 es el nuevo 2016”?

Este 2026 las redes sociales, principalmente TikTok e Instagram, han sido invadidas con el treanding “2016 “ o “2026 es el nuevo 2016”,donde internautas comparten fotografías, videos o filtros que se utilizaban hace 10 años provocando que el público regrese a recordar cómo era la "vida digital " en ese tiempo.

¿En qué consiste la tendencia 2026 es el nuevo 2016 y de dónde se originó?

La tendencia “2026 es el nuevo 2016” se originó a finales de 2025 provocando que desde el el 1 de enero se viralizaran las búsquedas relacionadas con “2016”, en TikTok se dispararon más de 450%, y plataformas como Instagram han visto crecer publicaciones con hashtags como #2016 o #BringBack2016. Más de 56 millones de videos con filtros de Snapchat han sido creados.

Esta tendencia que consiste en revivir los recuerdos personales de hace 10 años ha sido utilizada por artistas, cantantes, influencers, deportistas, políticos etc, etc.y debido a la creciente ola, también han regresado las referencias culturales como la moda, como el uso de chokers, skinny jeans, estampado tribal y pasando por hits musicales de la época y retos virales como el Mannequin Challenge, ¿recuerdas el audio “ahí viene Andy” y todos se tiraban al piso y no se movían?.

¿Por qué está destacando tanto esta tendencia 2026 es el nuevo 2016?

El fenómeno no es solo un regreso a la moda o una simple broma de redes: tiene un trasfondo emocional y social que explica su auge. Analistas destacan varios factores:

Nostalgia generacional:

Para muchos usuarios, especialmente jóvenes adultos que eran adolescentes en 2016, aquel año representa una época percibida como más simple y espontánea.

Fatiga digital y emocional:

Expertos en psicología explican que la nostalgia funciona como un mecanismo de alivio emocional cuando las personas sienten presión o incertidumbre en el presente.

Participación viral de figuras públicas:

Celebridades que se han sumado al movimiento multiplica su alcance e impulsa aún más la participación del público general, según datos el hashtag #2016 ha superado 1.7 millones de publicaciones en varias redes sociales.

Para los especialistas el regreso del 2016 no es solo una tendencia viral, sino un reflejo de cómo las redes sociales funcionan como archivos emocionales colectivos. En un entorno digital cada vez más acelerado.