Si eres de las personas que son demasiado observadoras y en las últimas semanas te percataste de que aparecieron líneas verticales en las uñas, ello tendría que ver con problemas de salud. Lo anterior, ya que es el principal indicador de cómo está el cuerpo internamente, por lo que debes poner mucha atención en ello. Conoce cuáles son los 2 estilos bob que quitan años y no necesitan peinarse a los 50.

De acuerdo con información del portal Regenera Health, a las líneas verticales también se les conoce como estrías en las uñas, las cuales pueden aparecer a cualquier edad y en cualquier persona. La forma de estas puede variar, pues en algunas ocasiones aparecen bien definidas o gruesas e intensas en el color. Estos son los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30.

La verdadera razón de por qué aparecen líneas en las uñas

Las líneas verticales de las uñas señalan una posible enfermedad de la cual desconozcas. En algunas ocasiones estas rayas solo son algo estético que cada persona tiene, pero en otras es un indicador de que algo no anda bien en tu cuerpo.

Por qué aparecen líneas verticales en las uñas y qué pueden indicar|Pinterest

Lo más habitual son enfermedades del sistema digestivo y por el consumo de medicamentos para enfermedades gastrointestinales. Asimismo, demuestra que la persona tiene un déficit de nutrientes y minerales, como el hierro y el zinc, debido a la falta de alimentos esenciales o por su mala absorción.

Otro de los motivos de ello es que las personas tengan onicorrexis, una condición que afecta tanto a las uñas de los pies como de las manos, lo que hace verlas con una apariencia rugosa y que sean frágiles y propensas a quebrarse o astillarse.

Cabe mencionar que es recomendable acudir con el médico en caso de que las líneas verticales aparezcan acompañadas de dolor, inflamación y cambios en la uña, sobre todo si tiene antecedentes de enfermedades como diabetes o problemas de tiroides.