Cuáles son los 2 cortes bob que quitan años y no necesitan peinarse a los 50

A medida que pasan los años, muchas mujeres buscan cortes de cabello que aporten frescura, volumen y un efecto rejuvenecedor sin invertir demasiado tiempo frente al espejo. Entre todas las tendencias capilares, el corte bob sigue siendo uno de los favoritos porque estiliza el rostro, suaviza las facciones y se adapta a diferentes tipos de cabello.

Cuáles son los 2 estilos bob que quitan años y no necesitan peinarse a los 50

Expertos en belleza consultados por Harper's Bazaar destacan que los cortes bob con movimiento y textura continúan siendo una de las mejores opciones para mujeres mayores de 50 años, ya que ayudan a crear una apariencia más juvenil y moderna sin requerir grandes esfuerzos de mantenimiento .

1. Bob francés despeinado: El bob francés es uno de los cortes más favorecedores para mujeres de 50 años o más. Se caracteriza por llevarse a la altura de la mandíbula, con puntas ligeramente texturizadas y un acabado natural que no necesita un peinado perfecto para lucir elegante. Su principal ventaja es que aporta volumen visual, suaviza las líneas de expresión y genera un efecto desenfadado que rejuvenece el rostro de inmediato. Además, funciona especialmente bien en cabellos finos porque crea la sensación de una mayor densidad capilar.

2. Bob en capas con movimiento: El bob en capas se ha convertido en el gran aliado de quienes buscan un look moderno y práctico. Gracias a sus capas estratégicamente distribuidas, el cabello adquiere movimiento natural y volumen sin necesidad de utilizar secadora o herramientas de calor todos los días. Este estilo ayuda a enmarcar el rostro, disimula la pérdida de densidad capilar asociada con la edad y ofrece una imagen fresca y actual. Basta con secar el cabello al aire o aplicar una pequeña cantidad de crema para peinar para mantener su forma.

Según expertos de Lecturas, los cortes cortos con capas y movimiento están ganando protagonismo porque aportan un aire más relajado, juvenil y favorecedor que los estilos demasiado estructurados, especialmente después de los 50 años.

Cómo elegir el bob ideal según la forma de tu rostro

Elegir el corte correcto puede potenciar aún más el efecto rejuvenecedor. Los rostros redondos suelen beneficiarse de bobs ligeramente más largos que la mandíbula, mientras que los rostros alargados pueden optar por versiones más cortas y con mayor volumen lateral.

En ambos casos, añadir textura y movimiento es clave para lograr una apariencia fresca, moderna y fácil de mantener, sin dedicar demasiado tiempo al peinado diario.