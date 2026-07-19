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La razón por la que los baños de florecimiento cambian tu energía

Expertos en esoterismo y en espiritualidad comparten que algunos baños de florecimiento cambian tu energía durante el inicio de cada temporada y cómo hacerlos

¿Por qué los baños de florecimiento cambian tu energía al iniciar la temporada?
¿Por qué los baños de florecimiento cambian tu energía al iniciar la temporada?|Pexels: Sucipta Mahendra

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Los baños de florecimiento son rituales ancestrales de purificación diseñados para limpiar el aura, eliminar bloqueos emocionales y sintonizar tu frecuencia vibratoria con la abundancia de los nuevos ciclos.

El inicio de una temporada astrológica, un cambio de estación o el arranque del año representa un portal de energía de alta intensidad; realizar esta práctica durante estos periodos clave permite que las propiedades terapéuticas y mágicas de la herbolaria actúen directamente sobre tu campo aúrico, acelerando la manifestación de tus metas.

Al sumergirte en estas infusiones sagradas, no solo desintoxicas el organismo a nivel físico, sino que también generas un punto de inflexión a nivel subconsciente. La combinación precisa de plantas amargas para despojar la negatividad y flores dulces para atraer la fortuna ayuda a equilibrar tu mente, cuerpo y emociones.

Por esta razón los baños de florecimiento cambian tu energía

  • Eliminación de larvas astrales y bloqueos acumulados

Antes de sembrar nuevas intenciones, es obligatorio limpiar el terreno energético eliminano toda la densidad acumulada en la temporada anterior.

Las huerbas amargas, como la ruda, el romero o el palo santo, rompen cordones energéticos dañinos, disuelven bloqueos y neutralizan envidias.

Estos son los beneficios de los baños de flores en cada inicio de la temporada
Estos son los beneficios de los baños de flores en cada inicio de la temporada|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

  • Sintonización con la frecuencia de la abundancia

Una vez que el campo aúrico queda completamente limpio, el cuerpo se vuelve un receptor listo para cargarse de luz y de prosperidad. Las plantas dulces y pétalos frescos, como los girasoles, rosas amarillas o manzanilla, elevan tu vibración de manera instantánea.

  • Alineación con los ciclos naturales de la Pachamama

Iniciar la temporada alineado con la naturaleza te permite fluir a favor de la corriente cósmica en lugar de luchar contra ella. El agua actúa como un conductor de intenciones y memoria, uniendo la energía del cielo, el cosmos, con la tierra, las plantas.

La razón por la que debes hacer baños de florecimiento al inicio de cada temporada
La razón por la que debes hacer baños de florecimiento al inicio de cada temporada|Pexels: Lisa from Pexels

  • Estimulación del autocuidado

El ritual del baño te obliga a hacer una pausa activa para enfocarte únicamente en tus deseos de superación personal. Al verter la infusión herbal desde los hombros hacia abajo, visualizas conscientemente cómo se va el pasado y cómo florece tu presente.

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