La razón por la que los baños de florecimiento cambian tu energía

Los baños de florecimiento son rituales ancestrales de purificación diseñados para limpiar el aura, eliminar bloqueos emocionales y sintonizar tu frecuencia vibratoria con la abundancia de los nuevos ciclos.

El inicio de una temporada astrológica, un cambio de estación o el arranque del año representa un portal de energía de alta intensidad; realizar esta práctica durante estos periodos clave permite que las propiedades terapéuticas y mágicas de la herbolaria actúen directamente sobre tu campo aúrico, acelerando la manifestación de tus metas.

Al sumergirte en estas infusiones sagradas, no solo desintoxicas el organismo a nivel físico, sino que también generas un punto de inflexión a nivel subconsciente. La combinación precisa de plantas amargas para despojar la negatividad y flores dulces para atraer la fortuna ayuda a equilibrar tu mente, cuerpo y emociones.

Por esta razón los baños de florecimiento cambian tu energía

Eliminación de larvas astrales y bloqueos acumulados

Antes de sembrar nuevas intenciones, es obligatorio limpiar el terreno energético eliminano toda la densidad acumulada en la temporada anterior.

Las huerbas amargas, como la ruda, el romero o el palo santo, rompen cordones energéticos dañinos, disuelven bloqueos y neutralizan envidias.

Estos son los beneficios de los baños de flores en cada inicio de la temporada|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Sintonización con la frecuencia de la abundancia

Una vez que el campo aúrico queda completamente limpio, el cuerpo se vuelve un receptor listo para cargarse de luz y de prosperidad. Las plantas dulces y pétalos frescos, como los girasoles, rosas amarillas o manzanilla, elevan tu vibración de manera instantánea.

Alineación con los ciclos naturales de la Pachamama

Iniciar la temporada alineado con la naturaleza te permite fluir a favor de la corriente cósmica en lugar de luchar contra ella. El agua actúa como un conductor de intenciones y memoria, uniendo la energía del cielo, el cosmos, con la tierra, las plantas.

La razón por la que debes hacer baños de florecimiento al inicio de cada temporada|Pexels: Lisa from Pexels

Estimulación del autocuidado

El ritual del baño te obliga a hacer una pausa activa para enfocarte únicamente en tus deseos de superación personal. Al verter la infusión herbal desde los hombros hacia abajo, visualizas conscientemente cómo se va el pasado y cómo florece tu presente.

