Coloca una rodaja de limón en tu microondas y descubre el gran beneficio

El microondas es uno de los electrodomésticos más relevantes entre los utensilios de la casa y la cocina. Es una herramienta que realmente ayuda a las personas en su día a día. Por esta razón se han dado múltiples consejos para mantenerlo en óptimas condiciones, pues ahí se colocan los alimentos constantemente. Este truco del limón podría hacer la diferencia para el estado ideal en el tema de la limpieza.

¿Para qué sirve la rodaja de limón dentro del microondas?

En este truco incluso se recomienda probar con una roda de naranja, pero todo recae en convertir al fruto en un multiusos que permitirá la limpieza más efectiva del electrodoméstico. Y es que no sorprende a nadie que el microondas es el espacio que acumula rápidamente restos de comida, salpicaduras y los evidentes malos olores… por eso este es un truco que facilita el tema de la limpieza.

Dentro de los beneficios más evidentes se encuentra la neutralización de los malos olores ya mencionados. Se entiende que los aceites naturales encontrados en los cítricos son benéficos y actúan como desodorantes naturales. Utilizar la naranja o el limón deja un aroma fresco y limpio tras el proceso.

Además, este procedimiento tan sencillo es una herramienta para el mantenimiento del microondas a largo plazo. Al ejercitar la limpieza de manera constante y con métodos suaves, se reduce el cúmulo de suciedad difícil de remover, se prolonga la vida útil del electrodoméstico y se evita el desgaste del interior.

¿Cómo se debe usar la rodaja cítrica en el microondas?

Evidentemente no se trata solo de ponerlo dentro y dejar que haga magia. El procedimiento es muy sencillo y trata de colocar la rodaja de limón o naranja en un recipiente con agua para calentarla en el microondas. Esto generará que el vapor cítrico se distribuya por el interior para aflojar la grasa y los restos de comida impregnados, lo cual resume la limpieza en pasar un trapo limpio unas cuantas veces.

Con esto se evita precisamente ejercer métodos rudos que desgastan al mediano plazo esta herramienta que facilita las cosas en la dinámica diaria del hogar.