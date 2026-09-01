Por qué deberías quemar una cáscara de ajo en tu cocina los días martes

El ajo ha sido valorado desde la antigüedad no solo por sus extraordinarias propiedades culinarias y medicinales, sino también por su inmenso poder dentro del mundo del esoterismo, incluyendo rituales con su cáscara.

Quemar estas finas cortezas en el corazón de la casa, que es la cocina, constituye uno de los secretos de magia blanca más antiguos y efectivos para transformar la atmósfera de cualquier espacio habitacional.

La elección del día martes para llevar a cabo esta práctica no es un hecho fortuito, ya que este día de la semana está regido astrológicamente por Marte, el planeta de la fuerza, la acción y la ruptura de obstáculos.

Ventaneando | Programa completo 1 de septiembre de 2026

¿Por qué deberías quemar una cáscara de ajo en tu cocina los martes?

Destrucción de larvas astrales

El humo del ajo elimina las energías densas y los parásitos energéticos que se pegan a las paredes del hogar.

Apertura de caminos financieros

Desbloquea la energía del dinero estancada, atrayendo nuevas oportunidades laborales y estabilidad económica.

Por esta razón deberías quemar una cáscara de ajo en tu cocina|Pexels: Dilara

Corte de envidias directas

Neutraliza los malos deseos, celos o malas vibraciones de personas externas que han visitado tu casa.

Protección del núcleo familiar

Resguarda la cocina, que espiritualmente representa el sustento, la salud y la unión de los habitantes.

Así puedes realizar el sahumerio de cáscara de ajo correctamente

Recolecta cáscaras secas: Guarda las pieles exteriores y limpias de varios ajos; asegúrate de que no tengan humedad para que enciendan bien.

Prepara un recipiente resistente: Utiliza un cuenco de barro, una cazuela de cerámica o un sahumerio de metal para evitar accidentes con el fuego.

Enciende un trozo de carbón: Coloca un carbón vegetal encendido dentro del recipiente o usa un fósforo de madera si quemas las cáscaras directamente.

Las razones por las que deberías quemar cáscara de ajo en tu cocina|Pexels: Mobile Photography®

Sahúma desde el fondo: Camina con el humo por toda la cocina, empezando por las esquinas traseras y avanzando hacia la puerta de entrada.

Decreta con intención: Mientras el humo se eleva, repite mentalmente o en voz alta afirmaciones de limpieza, protección y prosperidad para tu mesa.

Ventila el espacio: Abre las ventanas de la cocina una vez terminado el ritual para que el humo se lleve toda la densidad al exterior y entierra los restos fríos de ceniza en el jardín.

