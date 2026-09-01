Rayito, hermano de YosStoP, se convierte en papá y comparte la primera FOTOGRAFÍA de su bebé: “No llora, no pide leche”

Ryan Hoffman, mejor conocido en redes sociales como “Rayito” sorprendió a todos sus seguidores al compartir en su cuenta de instagram una fotografía cargando un bebé y añadiendo la descripción “Les quiero presentar oficialmente a mi hijo: Aion Hoffman”, sin embargo todo se trató de una broma ya que el bebé que se mostraba en las fotografías es un muñeco que realizó una famosa artista plástica.

¿Qué dijo Ryan Hoffman “Rayito” sobre la fotografía que subió diciendo que era padre?

El famoso influencer Ryan Hoffman, hermano de Yoseline Hoffman, compartió en su cuenta de instagram que oficialmente era padre. Sin embargo, esto es falso y solo es parte de una broma, misma que fue muy “realista” para muchos de sus seguidores aunque algunos calificaron el acto como algo negativo ya que comentarios como “Cuánta necesidad de querer llamar la atención todo el tiempo, vacío absoluto”, “Ahora te invitamos a ir a terapia”, “La importancia de la salud mental”, fueron solo algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

En el carrusel de fotografías que compartió en sus redes Rayito se mostró cargando al bebé con una gran sonrisa. Por otro lado, el influencer Alex Strecci también salió en dichas imágenes sosteniendo en su brazos al bebé falso así como las mascotas de Rayito también se hicieron presentes a lado de la figura de plástico. Actualmente la publicación ya acumula más de 49 mil “me gusta” y diversas opiniones por parte de los internautas.

Por otro lado, la responsable de dicha figura de plástico es la artista Nathalie Ninett quien en Instagram acumula más de 38 mil seguidores. En su cuenta ha publicado los diversos modelos de figuras que ha realizado. Entre ellos se encuentra un bebé que realizó para Luisito ComunicaLuisito Comunica.

¿Quién es Ryan Hoffman “Rayito?

Ryan Hoffman “Rayito” es un famoso influencer que se popularizó por su canal “DebRyanShow” en YouTube. Es hermano de la influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStoP. Hoy en día Rayo cuenta con más de 10 años en el medio digital. Actualmente su contenido se basa en comedia y lidera “Pase Social Podcast” junto a su amigo y también creador de contenido Alex Strecci. En instagram Ryan Hoffman tiene 5.9 millones de seguidores y ha logrado consolidar una comunidad fiel que consume todo su contenido.