Qué hacer con las cajas de fresas vacías: cómo reutilizarlas para crear un bonito organizador para tu cocina

En lugar de tirar las cajas de fresas vacías, puedes reutilizarlas para crear bonitos organizadores de cocina, ideales para guardar sobres de condimentos, utensilios pequeños, cápsulas de café y otros productos. Con una buena limpieza y algunos materiales decorativos, estos envases pueden transformarse en accesorios prácticos y personalizados.

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Las cajas de cartón, plástico o madera utilizadas para comercializar fresas suelen tener un tamaño adecuado para organizar objetos pequeños. Además de reducir residuos, reutilizarlas permite aprovechar un recipiente que probablemente terminaría en la basura.

DIY: ¿Cómo transformar las cajas de fresas vacías en organizadores para la cocina?

Para realizar esta sencilla manualidad necesitarás:



Una caja de fresas vacía y limpia: puede ser de plástico resistente o de madera, siempre que esté limpia y no presente roturas importantes.

puede ser de plástico resistente o de madera, siempre que esté limpia y no presente roturas importantes. Pintura o papel decorativo: puedes utilizar pintura apta para la superficie del envase o cubrirlo con papel para darle una nueva apariencia.

puedes utilizar pintura apta para la superficie del envase o cubrirlo con papel para darle una nueva apariencia. Cinta decorativa: es una opción sencilla para personalizar los bordes del organizador.

es una opción sencilla para personalizar los bordes del organizador. Pegamento

Una vez que tengas los materiales, sigue estos pasos:



Revisa el estado de la caja: comprueba que no existan bordes rotos o partes que puedan desprenderse durante su uso. Decora el exterior: pinta la caja o cúbrela con papel decorativo. También puedes utilizar una combinación de materiales para conseguir un diseño más original. Deja secar completamente: si utilizaste pintura o pegamento, espera el tiempo necesario antes de colocar objetos en su interior. Organiza los productos: coloca dentro los artículos que deseas mantener juntos y ubica la caja en un estante, cajón o sobre la encimera.

¿Qué se puede guardar en un organizador hecho con cajas de fresas?

Una de las principales ventajas de esta idea de reciclaje es su versatilidad. Dependiendo del tamaño de la caja, puede utilizarse para clasificar diferentes objetos que suelen acumularse en la cocina.



Sobres de especias y condimentos: puedes reunir los paquetes en un solo lugar para encontrarlos fácilmente.

puedes reunir los paquetes en un solo lugar para encontrarlos fácilmente. Cápsulas de café o té: una caja decorada puede convertirse en un práctico recipiente para mantenerlas organizadas.

una caja decorada puede convertirse en un práctico recipiente para mantenerlas organizadas. Pequeños utensilios: cucharitas medidoras, pinzas o accesorios de cocina pueden guardarse en su interior.

cucharitas medidoras, pinzas o accesorios de cocina pueden guardarse en su interior. Servilletas o manteles pequeños: si las dimensiones lo permiten, también puede funcionar como un recipiente decorativo.

si las dimensiones lo permiten, también puede funcionar como un recipiente decorativo. Frascos y productos pequeños: resulta útil para reunir artículos que suelen quedar dispersos dentro de los gabinetes.

resulta útil para reunir artículos que suelen quedar dispersos dentro de los gabinetes. Frutas y vegetales: si la caja está en buenas condiciones y se ha limpiado adecuadamente, puede servir para organizar productos frescos. Sin embargo, es recomendable mantener una correcta higiene y evitar colocar alimentos en recipientes deteriorados.

Para conseguir un resultado más atractivo, también es posible colocar una pequeña etiqueta en cada caja e identificar su contenido. Si se reutilizan varias, pueden formar un sistema de organización económico y personalizado.

Antes de utilizar cualquier envase reciclado para almacenar alimentos, es importante asegurarse de que el material sea apto para este uso y de que pueda limpiarse correctamente. Las cajas con grietas profundas o difíciles de higienizar pueden ser más apropiadas para guardar objetos no alimentarios.