Los veterinarios coinciden: esta es la razón por la que tu gato tiene manchas negras en los ojos

Si un gato presenta manchas negras o marrones en la parte coloreada del ojo, una de las causas posibles es la melanosis del iris: una acumulación de pigmento que puede ser benigna. Pero en algunos casos puede progresar y estar asociada con melanoma uveal felino.

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Por eso, los veterinarios recomiendan no asumir que cualquier mancha oscura es normal, especialmente si apareció recientemente, aumenta de tamaño o cambia la forma del iris. Los cambios de pigmentación ocular son relativamente frecuentes en gatos adultos y pueden confundirse con otras alteraciones.

¿Por qué aparecen manchas negras en los ojos de los gatos?

El American College of Veterinary Ophthalmologists (ACVO) explica que la melanosis del iris felina se caracteriza por la aparición de zonas de pigmentación marrón o negra en el iris. En algunos gatos puede permanecer estable durante años, pero existe la posibilidad de que evolucione hacia un melanoma difuso del iris.

Por esta razón, los especialistas en oftalmología veterinaria recomiendan controlar periódicamente cualquier cambio de pigmentación, particularmente cuando afecta progresivamente una zona cada vez mayor del iris. Estas son las características que pueden observarse:



Pigmentación localizada: puede comenzar como una pequeña mancha marrón o negra sobre el iris y permanecer estable durante un tiempo.

puede comenzar como una pequeña mancha marrón o negra sobre el iris y permanecer estable durante un tiempo. Aumento de la pigmentación: si las áreas oscuras se extienden o aparecen nuevas manchas, es importante realizar una evaluación veterinaria.

si las áreas oscuras se extienden o aparecen nuevas manchas, es importante realizar una evaluación veterinaria. Cambios en la superficie del iris: un iris que comienza a presentar irregularidades, engrosamientos o cambios en su estructura requiere especial atención.

un iris que comienza a presentar irregularidades, engrosamientos o cambios en su estructura requiere especial atención. Alteraciones asociadas: enrojecimiento, inflamación, dolor, lagrimeo o cambios en el tamaño de la pupila son señales para consultar con un profesional.

La Universidad de Cornell, a través de su College of Veterinary Medicine, también señala que los cambios de coloración del iris en gatos deben vigilarse porque algunas lesiones pigmentarias pueden evolucionar y comprometer la salud ocular.

¿Cuándo las manchas negras en los ojos del gato requieren una consulta veterinaria?

Es recomendable solicitar una valoración profesional veterinaria si se presenta alguno de estos signos:



La mancha crece rápidamente: un cambio evidente en pocas semanas o meses debe ser evaluado.

un cambio evidente en pocas semanas o meses debe ser evaluado. El pigmento cambia de aspecto: una zona que pasa de ser plana y pequeña a presentar relieve o irregularidades requiere atención.

una zona que pasa de ser plana y pequeña a presentar relieve o irregularidades requiere atención. El ojo se ve rojo o inflamado: Estos signos pueden indicar un problema ocular adicional.

Estos signos pueden indicar un problema ocular adicional. La pupila cambia de forma o tamaño: las alteraciones pupilares pueden estar relacionadas con diferentes enfermedades oculares.

las alteraciones pupilares pueden estar relacionadas con diferentes enfermedades oculares. El gato parece tener dolor: si entrecierra el ojo, evita la luz o se frota la cara, es importante acudir al veterinario.

si entrecierra el ojo, evita la luz o se frota la cara, es importante acudir al veterinario. Se modifica su comportamiento visual: chocar con objetos, mostrar inseguridad al desplazarse o presentar dificultades para orientarse puede indicar un problema de visión.

Por eso, ante la aparición de manchas negras en los ojos de un gato, lo más recomendable es observarlas y documentar cualquier cambio mediante fotografías periódicas. De esta manera, se puede llevar un control veterinario adecuado.