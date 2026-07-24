La Resolana REGRESA a Azteca UNO ¿Cuándo y dónde ver el programa especial con Carín León?

La Resolana ha sido uno de los programas favoritos por el público de Azteca UNO, ya que El Capi Pérez siempre lo ha llenado de momentos inolvidables con ocurrencias, capiólogos, dinámicas y sobre todo con los invitados de lujo que ha tenido. Después de varias semanas sin salir al aire, La Resolana tendrá su gran regreso a la pantalla, así que ve preparando tu botana favorita y ponte cómodo, porque tendremos un programa increíble, pues Carín León es el invitado de lujo.

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¿Cuándo y a qué hora ver La Resolana por Azteca UNO?

El público lo pidió, es por eso que, La Resolana regresa este domingo 26 de julio y viene recargada de energía, nuevas dinámicas, secciones especiales e invitados que nadie se imagina. Prende tu televisor en punto de las 11:00 p.m. para poder disfrutar del programa, donde El Capi Pérez estará acompañado de Carín León, uno de los mejores cantantes de regional mexicano del momento.

¿Dónde ver La Resolana En Vivo en línea?

Si estas fuera de casa o quieres ver La Resolana desde la comodidad de tu dispositivo celular, tablet o laptop, no te preocupes, puedes ver el programa por el Sitio Web de TV Azteca dando click aquí. Ahora que ya sabes toda esta información, prepara todo y dale una pausa a tu agenda para divertirte con todo lo que tenemos preparado para este gran regreso a la televisión.

