5 ideas para personalizar tus cuadernos y libretas de Mario Bros. este regreso a clases

Las vacaciones de verano están por llegar a su fin. El próximo 31 de agosto, millones de estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) regresarán a las aulas para el inicio de un nuevo ciclo escolar. Si bien aún faltan un par de semanas, lo más recomendable es estar prevenido para que no te agarren las prisas. Si tú, al igual que muchos, ya se están preparando para el regreso a clases, aquí te compartimos 5 ideas creativas para personalizar cuadernos y libretas con uno de los personajes más queridos: Mario Bros.

También te puede interesar: 4 ideas para hacer pines y stickers de KPop Demon Hunters para decorar tu mochila antes del regreso a clases

5 ideas creativas para personalizar y decorar cuadernos y libretas de Mario Bros.

Ya sea que forres tus cuadernos con papel tapiz del emblemático fontanero del Reino Champiñón o sólo pegues un par de stickers pequeños para decorar, aquí te compartimos 5 ideas creativas para personalizar tus cuadernos y libretas de Mario Bros. y sus amigos.

Etiquetas escolares

Las etiquetas escolares no sólo sirven como herramienta de identificación, sino que también son perfectas para personalizar tus útiles. Compra o imprime etiquetas de Mario Bros. y agrega ese estilo único y encantador a tus libretas y cuadernos. Aquí te compartimos un ejemplo:

Stickers pequeños para decorar

Si buscas una decoración sencilla, pero igual de llamativa, sólo adquiere una tira de stickers pequeños y pégalos en tu cuaderno. Si bien se trata de algo simple, añadirá un toque excepcional a tus útiles escolares. Aquí te dejamos una plantilla de estampillas pequeñas.

Forrar todo el cuaderno de Mario Bros.

También puedes forrar todo tu cuaderno con papel tapiz de Mario Bros. o algún otro personaje del Reino Champiñón. Esta idea es perfecta por si tienes varias materias y buscas que un personaje diferente sea el protagonista de cada cuaderno. Checa este ejemplo con la querida Princesa Peach.

Un sticker grande al centro

Esta idea es bastante similar a la anterior, pero más fácil y práctica; pues te ahorra el estar forrando cuadernos. Solo necesitas un sticker grande al centro y listo. Tus cuadernos y libretas lucirán sensacionales. Aquí te dejamos un sticker para imprimir:

Portadas de Mario Bros.

¿Quién dice que personalizar los cuadernos sólo tiene qué ver con la pasta? Puedes llevar la decoración más allá con increíbles carátulas. Checa esta portada súper colorida y genial, inspirada en Mario Bros. El chiste es dejar volar tu imaginación.