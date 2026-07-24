5 juguetes hechos en casa inspirados en ‘Masha y el Oso’ y ‘Bluey’ ideales para que los niños aprendan sobre los valores
Tu hijo puede crear su propio mundo de aventuras con estos juguetes caseros inspirados en sus personajes favoritos, hechos con materiales sencillos que probablemente ya tienes en casa.
Los juguetes no tienen que salir de una tienda para convertirse en una herramienta de aprendizaje. Con materiales reciclados que seguramente ya tienes en casa, puedes crear actividades inspiradas en Masha y el Oso y Bluey que ayuden a los niños a comprender valores como la paciencia, la empatía, el respeto y el trabajo en equipo mientras se divierten.
Estas cinco ideas de juguetes hechos en casa de Masha y el Oso y Bluey dejan una enseñanza de una forma sencilla y entretenida en los niños
Crear juguetes caseros inspirados en Masha y el Oso y Bluey demuestra que los materiales reciclados pueden convertirse en grandes aliados para enseñar valores. Además de fomentar la imaginación, estas actividades ofrecen momentos de convivencia donde los niños desarrollan habilidades emocionales y sociales mientras juegan.
- El Frasco de la Paciencia de Oso. Un simple frasco de plástico transparente puede convertirse en un recurso para ayudar a los niños a gestionar sus emociones. Llénalo con agua, pegamento líquido, purpurina y pequeñas cuentas de colores. Si lo deseas, agrega dibujos plastificados inspirados en Masha y el Oso para darle un toque especial. Cada vez que el niño lo agite, podrá observar cómo la brillantina cae lentamente mientras respira y espera a que todo vuelva a la calma, tal como Oso enfrenta las travesuras de Masha con paciencia.
- Ambulancia de Auxilio de los Lobos. Convierte una caja de zapatos en una ambulancia utilizando pintura blanca, una cruz roja de cartulina y tapas de botellas como ruedas. Completa el juguete con vendas hechas de retazos de tela, algodón y abatelenguas para que los niños puedan jugar a cuidar a sus pacientes. Este tipo de juego simbólico favorece el desarrollo de la empatía, la solidaridad y el deseo de ayudar a los demás.
- Marionetas de calcetín de Bluey y Bingo. Reutiliza un par de calcetines viejos para crear a Bluey y Bingo con ayuda de fieltro, botones o retazos de tela. Una vez listas, las marionetas pueden utilizarse para representar pequeñas historias donde los personajes deban compartir juguetes, resolver desacuerdos o pedir disculpas. Así, los niños practican habilidades sociales mientras inventan sus propios diálogos.
- La Varita Mágica del Xilófono Mágico. Recicla un tubo de cartón o un palo de madera y decóralo con cintas de colores, pintura y una estrella elaborada con cartón o foami. Inspirada en el famoso juego del Xilófono Mágico de Bluey, esta varita permite crear dinámicas donde los niños respeten turnos, sigan reglas sencillas y aprendan a escuchar a los demás durante el juego.
- Caja-casa de los Heeler. Una caja grande de cartón puede transformarse fácilmente en la casa de Bluey.
Recorta puertas y ventanas, dibuja las habitaciones y decóralas con colores vivos. Para completar la actividad, invita a los niños a fabricar sus propios personajes utilizando pinzas de madera, papel o cartón reciclado. Además de estimular la creatividad, este juego permite representar situaciones cotidianas donde todos los integrantes de la familia colaboran y resuelven problemas juntos.