Esta es la razón para rociar vinagre blanco en la entrada de tu casa

En esta ocasión se indicará la intencionalidad en cuanto a la superstición y/o tradición de disciplinas como el Feng Shui y los valores prácticos de un elemento que ayuda para evitar malos olores, limpiar y desinfectar los espacios. Es decir, estas son las oportunidades existentes para utilizar el vinagre blanco en la entrada principal de tu hogar.

¿Por qué el vinagre blanco se utiliza en los rituales de Feng Shui?

Pese a que esta práctica china no recomienda directamente la utilización del vinagre blanco, en el contexto latinoamerticano se ha adaptado como un elemento clave. Y es que en el pensamiento de esta disciplina se indica que contribuye a limpiar energías negativas, cortar rachas negativas y hasta atraer prosperidad.

Según estas tradiciones, la puerta principal es la “Boca del Chi”, espacio donde se permite la entrada de la energía vital. Ante esa situación, es requerido mantenerlo libre de malas energías o inclinándolo del lado de renovar el ambiente o para el reinicio de etapas donde se espera cambio de aires.

En resumen, se puede indicar que el Feng Shui ve la entrada de la casa como un espacio de primordial importancia para el flujo de energía. Por ello, este tipo de acciones sirven para que de manera simbólica se limpie todo tipo de maleza espiritual-energética. Sin embargo, no es el único uso que se le puede dar a este tipo de vinagre.

#fengshui #limpiezaenergetica #energia #prosperidad ♬ Epic - Anton Vlasov @cristobal.amo 🔥 Rocía VINAGRE en estos 3 lugares y activa la ABUNDANCIA ¿Sabías que algo tan sencillo como el vinagre puede ayudarte a limpiar bloqueos energéticos y abrir espacio para más abundancia en tu vida? Hoy voy a revelarte tres lugares clave donde, según el Feng Shui, el vinagre actúa como un neutralizador de energías densas. Y atención… el último es el más importante. Primero: la cocina. La cocina representa la prosperidad, el sustento y el flujo económico del hogar. Coloca un pequeño recipiente con vinagre en las cuatro esquinas durante unas horas. El vinagre es conocido por absorber olores, bacterias… y simbólicamente, energía estancada. Si luego el olor te molesta, ventila o enciende un incienso. El efecto energético ya se ha producido. Segundo lugar: el baño. El baño es un punto de descarga. Ahí soltamos lo que ya no sirve, pero también puede convertirse en una entrada de energía densa si no se cuida. Coloca vinagre en las cuatro esquinas y permite que haga su trabajo. No es superstición: incluso a nivel físico, el vinagre es un potente limpiador natural. Y ahora el tercero… la puerta de tu casa. La puerta es la boca energética del hogar. Por ahí entra todo: personas, oportunidades, vibraciones. Límpiala con vinagre, con presencia, con intención. Mientras lo haces, piensa: “Solo permito que entren a mi vida energías limpias, oportunidades y abundancia.” Recuerda esto: cuando limpias tu entorno, tu mente y tu campo emocional también se ordenan. Y donde hay orden… la abundancia fluye. Si realmente estás listo para activar una nueva energía en tu vida, escribe aquí abajo en los comentarios: HECHO ESTÁ ✨ #abundancia

¿El vinagre blanco sirve para limpiar la casa?

Sí, incluso hoy es uno de los elementos favoritos de amas de casa y demás familias o individuos que participan de la limpieza del hogar. Yéndose por el lado naturista de los líquidos a utilizar para mantener una casa limpia, este es el ingrediente perfecto para desinfectar y evitar malos olores en cualquier superficie del hogar.

Por ello, ayudando al bienestar general de una casa sin suciedad de todo tipo (energética o física), el vinagre se posiciona como la mejor opción.