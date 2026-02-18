Ni insectos ni malas energías: esto es lo que pasa cuando rocías vinagre en la entrada de tu casa

En los últimos años, el vinagre se convirtió en uno de los productos estrella de la limpieza del hogar. Si bien muchas creencias populares lo asocian con rituales energéticos o métodos caseros para repeler insectos, la ciencia ofrece una explicación más concreta sobre lo que sucede cuando se rocía vinagre en la entrada de una casa.

Lejos de supersticiones, su eficacia está respaldada por sus propiedades químicas. El vinagre blanco, compuesto principalmente por ácido acético, actúa como un agente antimicrobiano suave capaz de limpiar superficies, neutralizar olores y mejorar la higiene en zonas de alto tránsito como puertas, marcos y pisos de acceso.

Vinagre blanco en la entrada del hogar: un desinfectante natural contra bacterias, hongos y malos olores

El ácido acético presente en el vinagre tiene propiedades antimicrobianas reconocidas. Según estudios publicados en el Journal of Environmental Health, soluciones con una concentración adecuada de este ácido pueden ayudar a reducir la presencia de bacterias y ciertos hongos en superficies domésticas.

La microbióloga Kelly Reynolds, experta en salud ambiental de la Universidad de Arizona, explica que el vinagre no sustituye a desinfectantes hospitalarios. Pero sí puede ser eficaz como limpiador doméstico para reducir microorganismos en superficies duras.

En entradas de casas donde se acumula suciedad proveniente de la calle, humedad y restos de polvo, su uso puede contribuir a mantener pisos, baldosas y marcos de puertas más limpios. Además, el vinagre es conocido por su capacidad para neutralizar olores. La American Cleaning Institute señala que el ácido acético ayuda a descomponer compuestos responsables de aromas desagradables.

¿Cómo aplicar el vinagre en la entrada del hogar y cada cuánto usarlo?

Para utilizar vinagre en la entrada del hogar, los especialistas recomiendan diluirlo en partes iguales con agua. Esta mezcla puede colocarse en un pulverizador y aplicarse sobre pisos, baldosas, marcos de puertas y esquinas. Luego se debe dejar actuar unos minutos y pasar un paño limpio o mopa.

La experta en limpieza sostenible Becky Rapinchuk, autora de Simply Clean, aconseja usar esta solución 1 o 2 veces por semana en zonas de alto tránsito. Pero advierte que no debe aplicarse sobre superficies de mármol, granito o piedra natural, ya que el ácido puede deteriorarlas con el tiempo.

En espacios con alta humedad, puede utilizarse con mayor frecuencia, siempre asegurando una correcta ventilación. También es recomendable hacer una prueba en una pequeña zona antes de aplicarlo de forma general.