Ni vinagre ni bicarbonato: el truco efectivo para limpiar la lavadora y dejarla sin una pelusa

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados del hogar, pero con el paso del tiempo puede acumular restos de detergente, suciedad, humedad y pelusas en su interior. Aunque muchas personas recurren al vinagre o al bicarbonato para limpiarla, existe otro método sencillo que puede ayudar a mantenerla en mejores condiciones.

Este truco permite eliminar residuos acumulados y favorecer una limpieza más profunda del tambor sin necesidad de utilizar productos costosos. Con un ingrediente fácil de conseguir y unos simples pasos, es posible dejar la lavadora limpia, fresca y lista para seguir funcionando correctamente.

¿Cómo limpiar la lavadora?

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados del hogar, por lo que también necesita una limpieza periódica para mantenerse en buen estado. Con el paso del tiempo, el tambor puede acumular restos de detergente, suciedad, humedad y residuos que pueden provocar malos olores o afectar el lavado de la ropa.

Aunque el vinagre y el bicarbonato son dos de los métodos caseros más populares para limpiar este aparato, existe otra alternativa que pude ofrecer buenos resultados. Se trata del ácido cítrico, un ingrediente que ayuda a eliminar restos minerales, suciedad acumulada y depósitos que suelen quedar en el interior de la lavadora.

Para realizar este procedimiento, es necesario colocar el ácido cítrico en el compartimiento del detergente y programar un ciclo de lavado con agua caliente, pero sin introducir prendas. De esta manera, el producto puede actuar en el tambor y otras zonas internas donde suelen acumularse residuos.

Además de esta limpieza, los especialistas recomiendan mantener algunos hábitos para cuidar la lavadora, como dejar la puerta abierta después de cada uso para evitar la humedad y ventilar el interior. También es importante revisar periódicamente los compartimientos del detergente para retirar restos acumulados.

Con una rutina sencilla de mantenimiento, es posible conservar la lavadora limpia, evitar malos olores y favorecer su funcionamiento durante más tiempo. Además, realizar estas tareas con frecuencia ayuda a prevenir la acumulación de suciedad y facilita el cuidado del electrodoméstico.