“El Tri” anuncia la muerte de una leyenda del rock mexicano: “Tu legado seguirá sonando en cada guitarra”

Este miércoles 29 de julio la música se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Francisco Javier Martín del Campo Muriel, mejor conocido como “Javis”, quien tuvo una exitosa carrera dentro del género del rock nacional.

La noticia del lamentable deceso fue confirmada por Pablo Lemus, gobernador de Jalisco a través de sus redes sociales, asimismo, la agrupación mexicana “El Tri” y “La Revolución de Emiliano Zapata” se unieron a esta triste pérdida.

“Que encuentres paz en este último viaje y que la música te acompañe hasta el infinito. Tu legado seguirá sonando en cada guitarra, en cada canción y en cada corazón que vibró contigo. Descanse en Paz Javier Martín del Campo Muriel “Javis” , escribió el Tri en Instagram.

¿De qué murió Javier Martín del Campo Muriel?

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de la muerte de Javier Martín del Campo Muriel. Tanto su familia como la agrupación y las autoridades que confirmaron el fallecimiento se limitaron a comunicar la noticia y expresar sus condolencias, sin revelar más detalles, asimismo, se cree que su deceso se confirmó durante la noche de este martes 28 de julio, ya que aproximadamente a esa hora comenzaron a lanzarse los mensajes de despedida en redes socailes.

¿Quién era “Javis”?

Javier Martín del Campo Muriel “Javis” se consolidó como uno de los pioneros del rock mexicano dejando una huella imborrable gracias a su trabajo como compositor, guitarrista y fundador de La Revolución de Emiliano Zapata, banda creada en Guadalajara en 1969 y que alcanzó gran popularidad desde el inico.

La Revolución de Emiliano Zapat alcanzó reconocimiento internacional en la década de 1970 con temas como “Nasty Sex”, considerado un clásico del rock psicodélico mexicano. Con el paso de los años, la agrupación evolucionó hacia un sonido más melódico, dando origen a éxitos como “Cómo te extraño” y “Mi forma de sentir”, esta última escrita por Martín del Campo y posteriormente popularizada por Pedro Fernández.

Su aportación fue clave para consolidar al rock mexicano como un referente dentro y fuera del país, motivo por el que es recordado como una de las figuras más influyentes del género.