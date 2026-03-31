¿Por qué se no se debe comer carne roja en Semana Santa?

Estamos entrando a la Semana Santa de 2026, una de las temporadas del año donde millones de personas llevan su fe y creencias a una práctica diferente en lo que es popularmente conocido como Cuaresma, que igual significa un ayuno de carnes rojas durante estos días.

A través de los años la tradición católica ha sido una de las más seguidas en México y en todo el mundo, donde se recuerda de una manera a Cristo y a lo que la biblia y demás textos han relatado sobre él, por lo que te contaremos el por qué durante estos días no se come carne roja.

¿Por qué no se come carne roja en la Semana Santa?

A través de la religión y la cultura, hay varios motivos por lo que no se recomienda comer carnes rojas, los cuales pueden ser los siguientes:



Simbolismo del cuerpo de Cristo: La carne roja represent de cierto modo el cuerpo de Jesús, por lo que comerla es considerada como una falta de respeto sobre su sacrificio y muerte en el Viernes Santo.

La carne roja represent de cierto modo el cuerpo de Jesús, por lo que comerla es considerada como una falta de respeto sobre su sacrificio y muerte en el Viernes Santo. Austeridad: A través de los años se ha evitado el consumo de carne roja ya que de manera histórica se asocia a los banquetes o celebraciones, lo cuál rompe con el espíritu de sobriedad de la cuaresma.

A través de los años se ha evitado el consumo de carne roja ya que de manera histórica se asocia a los banquetes o celebraciones, lo cuál rompe con el espíritu de sobriedad de la cuaresma. Sacrificio: Abstenerse de comer carne roja es una manera en la que se mortifican los sentidos pues al tener un dominio propio se puede representar los 40 día que Jesús pasó en el desierto.

Abstenerse de comer carne roja es una manera en la que se mortifican los sentidos pues al tener un dominio propio se puede representar los 40 día que Jesús pasó en el desierto. Solidaridad: La creencia invita a comer alimentos más sencillos, como en esa época lo era el pescado, siendo que estos eran más accesibles.

¿Cuándo termina la cuaresma en 2026?

Este 2026, la Cuaresma inició el miércoles 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza y terminará este jueves 02 de abril antes de la Misa de la Cena del Señor en el Jueves Santo en esta conocida como Semana Santa la cuál llega a millones de hogares en México.

