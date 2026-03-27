Qué se puede comer y qué no el Domingo de Ramos en la Semana Santa 2026

Estamos a un par de días de que se de por iniciada la Semana Santa 2026. Será precisamente este domingo 29 de marzo cuando comience este periodo tan especial para la fe y esperanza de millones de personas a lo largo y ancho del mundo.

Noticias Zacatecas del 26 de marzo 2026

La conmemoración posee un significado muy profundo que se ve enriquecido según las tradiciones y costumbres de cada país. Es por esto que a través de la Inteligencia Artificial (IA) se pueden conocer ciertos detalles que encierran a estos días tan particulares que se extienden hasta el 5 de abril.

¿Qué días componen la Semana Santa?

Gemini es la aplicación que precisa que la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, y concluye con el Domingo de Resurrección (o de Pascua).

“Durante estos ocho días, se suceden jornadas clave como el Lunes, Martes y Miércoles Santo, que preparan el camino hacia el núcleo de la celebración. Es un periodo de profunda reflexión y tradición que marca el final de la Cuaresma en el calendario litúrgico cristiano”, explica la IA.

En este punto, Gemini destaca que el corazón de esta conmemoración es el Triduo Pascual, que comprende desde la tarde del Jueves Santo hasta la madrugada del Domingo de Pascua.

¿Qué sucede con la comida el Domingo de Ramos?

Teniendo en cuenta lo señalado, y atento a las tradiciones y creencias que nutren la Semana Santa en distintas naciones, Gemini se centró en una particularidad: las normas sobre la alimentación para el Domingo de Ramos. La Inteligencia Artificial de Google remarcó que las normas para esa fecha son bastante flexibles en comparación con otros días de la Semana Santa.

¿Qué se puede comer?: En términos estrictos, el Domingo de Ramos se puede comer de todo, incluida la carne roja.

A diferencia del Miércoles de Ceniza o el Viernes Santo, el Domingo de Ramos no es un día de ayuno ni de abstinencia obligatoria para la Iglesia Católica. Al ser un domingo, se considera un día de celebración por la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, por lo que muchas familias suelen realizar almuerzos especiales.

¿Qué es lo que tradicionalmente se evita?: Aunque no hay una prohibición oficial, algunas personas eligen voluntariamente seguir ciertas costumbres por devoción personal:

